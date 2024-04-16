Meğer herkes tanıyormuş! Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızı bakın kim çıktı!

Enis Fosforoğlu, 14 Haziran 1948 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü isim Keloğlan, Herkesin Sevgilisi, Debeder, Zeyno ve Seven Unutmaz gibi bir çok filmde rol almıştı. Sevilen oyuncunun kızı da çok ünlü! Enis Fosforoğlu'nun kızının kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.