Giriş Tarihi: 16.04.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
13:37
Meğer herkes tanıyormuş! Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızı bakın kim çıktı!
Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Renan Fosforoğlu'nun oğlu Enis Fosforoğlu'nu ne yazık ki 2019 yılında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmiştik. Keloğlan, Herkesin Sevgilisi, Debeder, Zeyno ve Seven Unutmaz gibi bir çok filmde boy gösteren Enis Fosforoğlu'nun kızı da ünlü çıktı. Sanat kökenli bir aileden gelen Türk Sineması'nın unutulmaz ismi Enis Fosforoğlu'nun kızının oyuncu ve yönetmen olduğunu biliyor muydunuz? Meğer herkes tanıyormuş...