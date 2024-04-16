Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Meğer herkes tanıyormuş! Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızı bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 13:37

Meğer herkes tanıyormuş! Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızı bakın kim çıktı!

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Renan Fosforoğlu'nun oğlu Enis Fosforoğlu'nu ne yazık ki 2019 yılında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmiştik. Keloğlan, Herkesin Sevgilisi, Debeder, Zeyno ve Seven Unutmaz gibi bir çok filmde boy gösteren Enis Fosforoğlu'nun kızı da ünlü çıktı. Sanat kökenli bir aileden gelen Türk Sineması'nın unutulmaz ismi Enis Fosforoğlu'nun kızının oyuncu ve yönetmen olduğunu biliyor muydunuz? Meğer herkes tanıyormuş...

Meğer herkes tanıyormuş! Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızı bakın kim çıktı!

Enis Fosforoğlu, 14 Haziran 1948 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü isim Keloğlan, Herkesin Sevgilisi, Debeder, Zeyno ve Seven Unutmaz gibi bir çok filmde rol almıştı. Sevilen oyuncunun kızı da çok ünlü! Enis Fosforoğlu'nun kızının kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Meğer herkes tanıyormuş! Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızı bakın kim çıktı!

Sanat kökenli bir aileden gelen Enis Fosforoğlu, aynı zamanda Belkıs Dilligil, Avni Dilligil ve Aliye Rona gibi isimlerle akrabadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meğer herkes tanıyormuş! Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızı bakın kim çıktı!

Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler.

Meğer herkes tanıyormuş! Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızı bakın kim çıktı!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Renan Fosforoğlu'nun da oğlu.

Meğer herkes tanıyormuş! Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızı bakın kim çıktı!

Zeyno ile kariyerine başlayan Fosforoğlu, ölümüne dek pek çok yapımda rol almıştır.

SON DAKİKA