Giriş Tarihi: 27.03.2024 16:21
Meğer kardeşiyle aynı dizideymiş... Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın oyuncu kardeşi bakın kim çıktı!
Birçok projeden tanıdığımız ödüllü oyunculardan Demet Evgar şimdilerde Bahar diziyle ekranlarda boy gösteriyor. Dizide Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, performansı ile övgüleri toplarken hakkındaki bir gerçek ise dikkat çekti. Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İşte Demet Evgar'ın bir dönem aynı dizide rol aldığı oyuncu kardeşi...