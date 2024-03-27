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Haberler Galeri Meğer kardeşiyle aynı dizideymiş... Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın oyuncu kardeşi bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 27.03.2024 16:21

Meğer kardeşiyle aynı dizideymiş... Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın oyuncu kardeşi bakın kim çıktı!

Birçok projeden tanıdığımız ödüllü oyunculardan Demet Evgar şimdilerde Bahar diziyle ekranlarda boy gösteriyor. Dizide Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, performansı ile övgüleri toplarken hakkındaki bir gerçek ise dikkat çekti. Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İşte Demet Evgar'ın bir dönem aynı dizide rol aldığı oyuncu kardeşi...

Meğer kardeşiyle aynı dizideymiş... Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi bakın kim çıktı!

Aile Arasında, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda rol alan Demet Evgar, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...

Meğer kardeşiyle aynı dizideymiş... Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi bakın kim çıktı!

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın özel hayatı merak konusu...

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Meğer kardeşiyle aynı dizideymiş... Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi bakın kim çıktı!

Evgar hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı.

Meğer kardeşiyle aynı dizideymiş... Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi bakın kim çıktı!

Bir erkek kardeşi bulunan Evgar'ın, kardeşi de oyuncu çıktı.

Meğer kardeşiyle aynı dizideymiş... Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi bakın kim çıktı!

Meğer Evgar, kardeşiyle aynı dizideymiş...

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