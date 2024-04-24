Giriş Tarihi: 24.04.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
06:49
Meğer Medcezir'in yıldızıymış! Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı!
Henüz 23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınmıştı Aydan Şener. Usta isim, 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Göz alıcı güzelliğiyle hayran bırakan 61 yaşındaki Aydan Şener'in kızı da oyuncu çıktı. Aydan Şener'in kızı meğer bir döneme damga vuran Medcezir dizisinin yıldızıymış.