Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Meğer Selena'da birlikte oynamışlar! Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı gören şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 10:47

Meğer Selena'da birlikte oynamışlar! Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı gören şaştı kaldı!

Meğer Sinem Kobal sevilen dizisi Selena'da kardeşi ile oynamış! Bir süredir ekranlardan uzak olan ve dönmeye hazırlanan oyuncu Sinem Kobal'ın adı son olarak 'Selena' müzikali ile anılmıştı. Kariyerine kaldığı yerden devam etmek için kolları sıvayan Sinem Kobal'ın müzikalde başrolü oynaması gündemde… Peki Sinem Kobal'ın Selena dizisinde kardeşi Kerem Kobal ile oynadığını biliyor muydunuz? Sinem Kobal son olarak kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü kutladı. İşte küçük yaşta Selena'da ablası Sinem Kobal ile yer alan Kerem Kobal...

Meğer Selena’da birlikte oynamışlar! Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı gören şaştı kaldı!

2006 ile 2009 yılları arasında atv'de ekrana gelen ve kısa sürede fenomen olan Selena ile hafızalara kazınan Sinem Kobal'a ilginç bir teklif geldiği iddiaları kulislerde çalkalanmıştı...

Meğer Selena’da birlikte oynamışlar! Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı gören şaştı kaldı!

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve dönmeye hazırlanan oyuncu Sinem Kobal'ın adı son olarak 'Selena' ile anıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meğer Selena’da birlikte oynamışlar! Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı gören şaştı kaldı!

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve Lalin ve Leyla adından iki kızı olan Sinem Kobal bir süredir çocuklarıyla ilgilendiği için ekranlara ara vermişti.

Meğer Selena’da birlikte oynamışlar! Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı gören şaştı kaldı!

Kariyerine kaldığı yerden devam etmek için kolları sıvayan Sinem Kobal, bir süredir paylaşımları ve verdiği röportajlarla dönüşünün muhteşem olacağının izlenimini veriyor.

Meğer Selena’da birlikte oynamışlar! Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı gören şaştı kaldı!

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Sinem Kobal'dan dikkat çeken paylaşım geldi.

SON DAKİKA