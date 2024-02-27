Giriş Tarihi: 27.02.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
10:47
Meğer Selena'da birlikte oynamışlar! Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı gören şaştı kaldı!
Meğer Sinem Kobal sevilen dizisi Selena'da kardeşi ile oynamış! Bir süredir ekranlardan uzak olan ve dönmeye hazırlanan oyuncu Sinem Kobal'ın adı son olarak 'Selena' müzikali ile anılmıştı. Kariyerine kaldığı yerden devam etmek için kolları sıvayan Sinem Kobal'ın müzikalde başrolü oynaması gündemde… Peki Sinem Kobal'ın Selena dizisinde kardeşi Kerem Kobal ile oynadığını biliyor muydunuz? Sinem Kobal son olarak kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü kutladı. İşte küçük yaşta Selena'da ablası Sinem Kobal ile yer alan Kerem Kobal...