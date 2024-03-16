Mehmet Ali Erbil genç sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Gülseren Ceylan "Yaa Aşkım" diye paylaştı fiyatı dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 16.03.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
11:32
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kısa süreli ayrılığın ardından genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a dönmüştü. Evliliğe ve yeniden baba olmaya sıcak bakan Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'ı mutlu etmek için hiç bi masraftan kaçmıyor. Son olarak aşk pozlarını paylaşan çiftten Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından sevgilisi Mehmet Ali Erbil'in kendisine aldığı hediyeyi paylaşmayı da ihmal etmedi. Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'a aldığı ünlü bir markaya ait olan saatin fiyatı ise dikkat çekti...