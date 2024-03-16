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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil genç sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Gülseren Ceylan "Yaa Aşkım" diye paylaştı fiyatı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 16.03.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 11:32

Mehmet Ali Erbil genç sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Gülseren Ceylan "Yaa Aşkım" diye paylaştı fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kısa süreli ayrılığın ardından genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a dönmüştü. Evliliğe ve yeniden baba olmaya sıcak bakan Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'ı mutlu etmek için hiç bi masraftan kaçmıyor. Son olarak aşk pozlarını paylaşan çiftten Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından sevgilisi Mehmet Ali Erbil'in kendisine aldığı hediyeyi paylaşmayı da ihmal etmedi. Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'a aldığı ünlü bir markaya ait olan saatin fiyatı ise dikkat çekti...

Mehmet Ali Erbil genç sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Gülseren Ceylan Yaa Aşkım diye paylaştı fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde çalkantılı özel hayatı ve çocuklarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Mehmet Ali Erbil genç sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Gülseren Ceylan Yaa Aşkım diye paylaştı fiyatı dudak uçuklattı!

AYRILIK KISA SÜRDÜ

Ünlü şovmen kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'dan olaylı bir şekilde ayrılmış, ancak çift kısa süreliği ayrılığın ardından yeniden barıştı.

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Mehmet Ali Erbil genç sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Gülseren Ceylan Yaa Aşkım diye paylaştı fiyatı dudak uçuklattı!

Son olarak aşk pozlarını paylaşan çiftten Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından sevgilisi Mehmet Ali Erbil'in kendisine aldığı hediyeyi paylaşmayı da ihmal etmedi.

Mehmet Ali Erbil genç sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Gülseren Ceylan Yaa Aşkım diye paylaştı fiyatı dudak uçuklattı!

Evliliğe ve yeniden baba olmaya sıcak bakan Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'ı mutlu etmek için hiç bi masraftan kaçmıyor.

Mehmet Ali Erbil genç sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Gülseren Ceylan Yaa Aşkım diye paylaştı fiyatı dudak uçuklattı!

Ceylan, Erbil'in kendisine hediye ettiği saati Instagram sayfasının hikayeler bölümünden "Ya aşkım" mesajıyla yayınladı. Ünlü bir markaya ait saatin fiyatının, 31 bin TL olduğu ortaya çıktı.

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