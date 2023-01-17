Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırılmıştı! Kardeşi Mehmet Ali Erbil’in son durumunu açıkladı

Giriş Tarihi: 17.01.2023 16:39
Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
16:41
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı. 2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta rahatsızlandı. Ünlü sunucu hastaneye kaldırılmıştı. Kardeşi Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in son durumunu açıkladı.