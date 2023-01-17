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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırılmıştı! Kardeşi Mehmet Ali Erbil'in son durumunu açıkladı
Giriş Tarihi: 17.01.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 16:41

Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırılmıştı! Kardeşi Mehmet Ali Erbil'in son durumunu açıkladı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı. 2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta rahatsızlandı. Ünlü sunucu hastaneye kaldırılmıştı. Kardeşi Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in son durumunu açıkladı.

Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırılmıştı! Kardeşi Mehmet Ali Erbil’in son durumunu açıkladı

2018 yılında geçirdiği ciddi sağlık sorunu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bırakmıştı. Sosyal medyada aktif olan ve adından sık sık bahsettiren Erbil, sevenlerini korkuttu. KKTC'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırılmıştı! Kardeşi Mehmet Ali Erbil’in son durumunu açıkladı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

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Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırılmıştı! Kardeşi Mehmet Ali Erbil’in son durumunu açıkladı

Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırılmıştı! Kardeşi Mehmet Ali Erbil’in son durumunu açıkladı

Zor günleri atlattı derken ünlü şovmen sevenlerini korkuttu. Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta rahatsızlandı.

Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırılmıştı! Kardeşi Mehmet Ali Erbil’in son durumunu açıkladı

Erbil, ambulans ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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