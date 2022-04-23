Giriş Tarihi: 23.04.2022 14:17
Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
14:25
Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun bir arada! Eski eşlerin buluşmasında dikkatleri Ali Sadi çekti... Tıpkı babasının kopyası!
Şimdiye kadar 4 evlilik yaşayan ve bu evliliklerinden 3 çocuğu bulunan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, biricik oğlu Ali Sadi Erbil ablaları Yasmin ve Sezin Erbil'in aksine gözlerden uzak büyüdü. Şimdilerde 15 yaşında olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Eski eşi Tuğba Coşkun ile görüntülenen Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil dikkatleri çekti. Görenler 'tıpkı babası' yorumlarında bulundu. İşte artık delikanlı olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...