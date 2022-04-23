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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun bir arada! Eski eşlerin buluşmasında dikkatleri Ali Sadi çekti... Tıpkı babasının kopyası!
Giriş Tarihi: 23.04.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 14:25

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun bir arada! Eski eşlerin buluşmasında dikkatleri Ali Sadi çekti... Tıpkı babasının kopyası!

Şimdiye kadar 4 evlilik yaşayan ve bu evliliklerinden 3 çocuğu bulunan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, biricik oğlu Ali Sadi Erbil ablaları Yasmin ve Sezin Erbil'in aksine gözlerden uzak büyüdü. Şimdilerde 15 yaşında olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Eski eşi Tuğba Coşkun ile görüntülenen Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil dikkatleri çekti. Görenler 'tıpkı babası' yorumlarında bulundu. İşte artık delikanlı olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun bir arada! Eski eşlerin buluşmasında dikkatleri Ali Sadi çekti... Tıpkı babasının kopyası!

Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, 2011 yılında boşandığı Tuğba Coşkun ve 15 yaşındaki oğlu Ali Sadi Erbil ile önceki akşam Beyoğlu'nda bir mekanda bir araya gelerek, iftar yemeği yedi.

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun bir arada! Eski eşlerin buluşmasında dikkatleri Ali Sadi çekti... Tıpkı babasının kopyası!

Mehmet Ali Erbil, 2018 yılında önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ünlü şovmen, başarılı geçen tedavisinin ardından 'Çarkıfelek' programı ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun bir arada! Eski eşlerin buluşmasında dikkatleri Ali Sadi çekti... Tıpkı babasının kopyası!

"HER AY OLDUĞU GİBİ BULUŞTUK"

Milliyet'in haberine göre; 65 yaşındaki sanatçı, eski eşi Tuğba Coşkun ve oğlu Ali Sadi Erbil ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun bir arada! Eski eşlerin buluşmasında dikkatleri Ali Sadi çekti... Tıpkı babasının kopyası!

Erbil, basın mensuplarının "Mehmet Ali Bey sizi çok sağlıklı gördük, ailecek de iftar yaptınız sanırım" sözleri üzerine, "Evet arkadaşlar, Ali Sadi ve annesi ile her ay olduğu gibi yine buluştuk. Hayırlı bayramlar herkese. Bayram gelmedi ama şimdiden kutluyorum, nice bayramlara, sağlıkla sıhhatle" dedi.

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun bir arada! Eski eşlerin buluşmasında dikkatleri Ali Sadi çekti... Tıpkı babasının kopyası!

"PROBLEM OLURSA BABASI BURADA"
Ünlü şovmen, "Oğlumla, annesi ve amcası ile birlikte aylık rutin toplantımızı yapıyoruz. Okul nasıl gidiyor, dersler nasıl gidiyor, ne gibi önlemler alabiliriz? Her velinin yapması gereken bir şey. Başıboş bırakılmaması lazım asla. Ortalık çok tehlikeli. Bir problem yok, oldu mu da babası burada zaten. Boyu da beni geçerek, fark attı" ifadelerini kullandı.

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