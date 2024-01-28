Giriş Tarihi: 28.01.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
16:44
Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil ile yüzleşti! "Onun nasıl canı yandıysa benim de çok canım yandı"
Genç sevgisi Gülseren Ceylan ile kısa süreli ayrılığın ardından yeniden evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin Erbil son olarak yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil "Çok fazla babalık görmedim, babamdan yaram var" demişti. Son olarak Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil ile yüzleşti. Baba-kızın konuşması duygusal anlara sahne oldu.