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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil ile yüzleşti! "Onun nasıl canı yandıysa benim de çok canım yandı"
Giriş Tarihi: 28.01.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 16:44

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil ile yüzleşti! "Onun nasıl canı yandıysa benim de çok canım yandı"

Genç sevgisi Gülseren Ceylan ile kısa süreli ayrılığın ardından yeniden evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin Erbil son olarak yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil "Çok fazla babalık görmedim, babamdan yaram var" demişti. Son olarak Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil ile yüzleşti. Baba-kızın konuşması duygusal anlara sahne oldu.

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil ile yüzleşti! Onun nasıl canı yandıysa benim de çok canım yandı

Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki kızı Yasmin Erbil son olarak babası hakkında sitemkar ifadelerde bulunmuş "Babalık görmedim" demişti. Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil, şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu.

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil ile yüzleşti! Onun nasıl canı yandıysa benim de çok canım yandı

Mehmet Ali Erbil'in yeniden evlenip çocuk sahibi olmasına çocuklarının sıcak bakmadığı daha önce haberlere konu olmuştu.

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Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil ile yüzleşti! Onun nasıl canı yandıysa benim de çok canım yandı

"BU YARA KAPANMAYACAK"

Yasmin Erbil bir youtube kanalına konuk olmuş baba-kız ilişkisini böyle özetlemişti. "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak, bunu biliyorum" demişti.

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil ile yüzleşti! Onun nasıl canı yandıysa benim de çok canım yandı

Genç sevgisi Gülseren Ceylan ile kısa süreli ayrılığın ardından yeniden evliliğe sıcak bakan ve baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin Erbil'e de yanıt gelmişti.

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil ile yüzleşti! Onun nasıl canı yandıysa benim de çok canım yandı

Erbil "Kızımın açıklamalarına çok üzüldüm. Bunca sağlık sorunuyla uğraşırken bu sözleri hak etmediğimi düşünüyorum." dedi. Erbil, babalık sorumluluklarını yerine getiren biri olduğunu ifade ederek kızına sitem etmişti.

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