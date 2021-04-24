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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil oğlu Sadi Erbil ile film keyfini paylaştı! Mehmet Ali Erbil'in oğlu Sadi'nin babasına benzerliği dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 24.04.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 15:54

oğlu ile film keyfini paylaştı! Sadi'nin babasına benzerliği dikkat çekti...

Son günlerde gelen güzel haberleri ile hayranlarını sevindiren ünlü şovmen 'den yeni paylaşım geldi. Geçtiğimiz haftalarda 64. yaşına basan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 'dan olan oğlu Erbil ile paylaşımda bulundu. "Baba-oğul film keyfi" notu ile yaptığı paylaşımla ilgi odağı olan tüm dikkatleri çekti. Ev halini paylaşan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gözlerden uzak büyüyen 'e 'tıpkı babası' yorumları yapıldı. İşte artık delikanlı olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...

Mehmet Ali Erbil oğlu Sadi Erbil ile film keyfini paylaştı! Mehmet Ali Erbil'in oğlu Sadi'nin babasına benzerliği dikkat çekti...

Son günlerde gelen güzel haberleri ile hayranlarını sevindiren ünlü şovmen 'den yeni paylaşım geldi.

Mehmet Ali Erbil oğlu Sadi Erbil ile film keyfini paylaştı! Mehmet Ali Erbil'in oğlu Sadi'nin babasına benzerliği dikkat çekti...

Geçtiğimiz haftalarda 64. yaşına basan ünlü şovmen , 'dan olan oğlu Erbil ile paylaşımda bulundu.

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Mehmet Ali Erbil oğlu Sadi Erbil ile film keyfini paylaştı! Mehmet Ali Erbil'in oğlu Sadi'nin babasına benzerliği dikkat çekti...

Ev halini paylaşan 'in oğlu 'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mehmet Ali Erbil oğlu Sadi Erbil ile film keyfini paylaştı! Mehmet Ali Erbil'in oğlu Sadi'nin babasına benzerliği dikkat çekti...

"Baba-oğul film keyfi" notu ile yaptığı paylaşımla ilgi odağı olan 'in oğlu tüm dikkatleri çekti.

Mehmet Ali Erbil oğlu Sadi Erbil ile film keyfini paylaştı! Mehmet Ali Erbil'in oğlu Sadi'nin babasına benzerliği dikkat çekti...

Gözlerden uzak büyüyen Erbil'e 'tıpkı babası' yorumları yapıldı.

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