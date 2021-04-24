Mehmet Ali Erbil oğlu Sadi Erbil ile film keyfini paylaştı! Mehmet Ali Erbil'in oğlu Sadi'nin babasına benzerliği dikkat çekti...

Son günlerde gelen güzel haberleri ile hayranlarını sevindiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den yeni paylaşım geldi. Geçtiğimiz haftalarda 64. yaşına basan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil ile paylaşımda bulundu. "Baba-oğul film keyfi" notu ile yaptığı paylaşımla ilgi odağı olan Mehmet Ali Erbil'in oğluSadi Erbil tüm dikkatleri çekti. Ev halini paylaşan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gözlerden uzak büyüyen Ali Sadi Erbil'e 'tıpkı babası' yorumları yapıldı. İşte artık delikanlı olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...