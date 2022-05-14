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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'den sürpriz hamle! "Hayırlı olsun" yorumları yağdı
Giriş Tarihi: 14.05.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 15:54

Mehmet Ali Erbil'den sürpriz hamle! "Hayırlı olsun" yorumları yağdı

Adı son olarak internet fenomeni Ece Ronay'ı taciz ettiği iddialarına karışan Mehmet Ali Erbil, bir ödül töreninde gecenin sunucusu Melike Öcalan'a söylediği sözlerle gündem oldu. Ünlü şovmen sahneye çıktığında Öcalan'a "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" ifadelerini kullanmıştı. Erbil'den sürpriz bir hamle geldi. Ünlü isim, Hamdi Alkan'dan boşanan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile bir araya geldi. Mehmet Ali Erbil ve Selen Görgüzel'in sarmaş dolaş pozu dikkat çekti. Görgüzel ve Erbil, birbirlerine sarılarak çektirdikleri pozunu sosyal medya hesaplarından yayınladı. İkiliye "hayırlı olsun" yorumları yağdı. İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil’den sürpriz hamle! Hayırlı olsun yorumları yağdı

Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, kendisi gibi oyuncu olan Selen Görgüzel ile geçtiğimiz aylarda 8 yıllık evliliklerini noktaladı. Çiftin anlaşmalı olarak boşandı.

Mehmet Ali Erbil’den sürpriz hamle! Hayırlı olsun yorumları yağdı

Alkan'ın geçtiğimiz günlerde boşandığı 8 yıllık eşi Selen Görgüzel'e konuşma yasağı koydurduğu ortaya çıkmıştı. Görgüzel, biten evliliği hakkında yorum yaparsa tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek.

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Mehmet Ali Erbil’den sürpriz hamle! Hayırlı olsun yorumları yağdı

Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak ayrıldı. Çiftin yaşadıkları fikir ayrılıklarını aşamadıkları ifade edildi.

Mehmet Ali Erbil’den sürpriz hamle! Hayırlı olsun yorumları yağdı

Görgüzel, 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' oyununda rol arkadaşı İrfan Kargı ile öpüşmek için eşi Hamdi Alkan'dan izin istemişti. Ünlü oyuncunun kendisini izlemeye gelen eşinin gözleri önünde öpüşme ise sosyal medyada gündem olmuştu.

Mehmet Ali Erbil’den sürpriz hamle! Hayırlı olsun yorumları yağdı
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