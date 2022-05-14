Giriş Tarihi: 14.05.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 15:54

Mehmet Ali Erbil'den sürpriz hamle! "Hayırlı olsun" yorumları yağdı

Adı son olarak internet fenomeni Ece Ronay'ı taciz ettiği iddialarına karışan Mehmet Ali Erbil, bir ödül töreninde gecenin sunucusu Melike Öcalan'a söylediği sözlerle gündem oldu. Ünlü şovmen sahneye çıktığında Öcalan'a "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" ifadelerini kullanmıştı. Erbil'den sürpriz bir hamle geldi. Ünlü isim, Hamdi Alkan'dan boşanan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile bir araya geldi. Mehmet Ali Erbil ve Selen Görgüzel'in sarmaş dolaş pozu dikkat çekti. Görgüzel ve Erbil, birbirlerine sarılarak çektirdikleri pozunu sosyal medya hesaplarından yayınladı. İkiliye "hayırlı olsun" yorumları yağdı. İşte detaylar...