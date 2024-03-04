Mehmet Ali Erbil’e genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan sürpriz! Mehmet Ali Erbil’den aşk pozu!

Giriş Tarihi: 04.03.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
18:51
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kısa süreli ayrılığın ardından Genç sevgisi Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz günlerde barıştı. Evliliğe sıcak bakan Mehmet Ali Erbil, yeniden baba olmak istediğini de dile getirdi. Ancak bu açıklama sonrası ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil ile arası açıldı. Baba- kızın açıklamaları çok konuşuldu. Ünlü şovmen Gülseren Ceylan ile birlikteliğine devam ederken ünlü çift, bugün yepyeni bir aşk paylaşımında bulundu. Sette Mehmet Ali Erbil'i ziyaret eden Ceylan, aşk dolu pozu sosyal medyada paylaştı. İşte Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın o paylaşımı!