Mehmet Ali Erbil’e genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan sürpriz! Mehmet Ali Erbil’den aşk pozu!

BABA VE KIZININ AÇIKLAMALARI MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki kızı Yasmin Erbil son olarak babası hakkında sitemkar ifadelerde bulunmuş "Babalık görmedim" demişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen sözler sonrası gözler Mehmet Ali Erbil'e çevrilmişti.