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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil’e genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan sürpriz! Mehmet Ali Erbil’den aşk pozu!
Giriş Tarihi: 04.03.2024 18:51 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 18:51

Mehmet Ali Erbil’e genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan sürpriz! Mehmet Ali Erbil’den aşk pozu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kısa süreli ayrılığın ardından Genç sevgisi Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz günlerde barıştı. Evliliğe sıcak bakan Mehmet Ali Erbil, yeniden baba olmak istediğini de dile getirdi. Ancak bu açıklama sonrası ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil ile arası açıldı. Baba- kızın açıklamaları çok konuşuldu. Ünlü şovmen Gülseren Ceylan ile birlikteliğine devam ederken ünlü çift, bugün yepyeni bir aşk paylaşımında bulundu. Sette Mehmet Ali Erbil'i ziyaret eden Ceylan, aşk dolu pozu sosyal medyada paylaştı. İşte Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın o paylaşımı!

Mehmet Ali Erbil’e genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan sürpriz! Mehmet Ali Erbil’den aşk pozu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Mehmet Ali Erbil’e genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan sürpriz! Mehmet Ali Erbil’den aşk pozu!

BABA VE KIZININ AÇIKLAMALARI MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki kızı Yasmin Erbil son olarak babası hakkında sitemkar ifadelerde bulunmuş "Babalık görmedim" demişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen sözler sonrası gözler Mehmet Ali Erbil'e çevrilmişti.

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Mehmet Ali Erbil’e genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan sürpriz! Mehmet Ali Erbil’den aşk pozu!

ERBİL'DEN YENİ HAMLE!

Karşılıklı açıklamalar sonrası Erbil'den yeni bir hamle daha geldi.

Mehmet Ali Erbil’e genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan sürpriz! Mehmet Ali Erbil’den aşk pozu!

AYRILIK KISA SÜRDÜ

Ünlü şovmen kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'dan olaylı bir şekilde ayrılmış, ancak çift kısa süreliği ayrılığın ardından yeniden barıştı.

Mehmet Ali Erbil’e genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan sürpriz! Mehmet Ali Erbil’den aşk pozu!

ÜNLÜ ÇİFTTEN AŞK POZU!

Ünlü çift, bugün birlikte aşk pozu verdi. Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'i sette ziyaret etti. O anları da takipçileriyle paylaştı!

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