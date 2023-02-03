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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'in dekolte sever kızı Yasmin Erbil bir 'Survivor'a gönül verdi! Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit Poyraz'dan aşk pozu!
Giriş Tarihi: 03.02.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 09:53

Mehmet Ali Erbil'in dekolte sever kızı Yasmin Erbil bir 'Survivor'a gönül verdi! Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit Poyraz'dan aşk pozu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil bir süredir Survivor yarışması ile tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. Diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çeken Yasmin Erbil en az anne-babası kadar magazinde yer alıyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Yasmin Erbil dekolteli pozlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Sunuculuk da yapan Yasmin Erbil cüretkar pozlarının yanı sıra son zamanlarda aşk pozlarıyla da ilgi odağı oluyor. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz ile aşk pozları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte aşktan ayakları yerden kesilen Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz ile romantik kareleri...

Mehmet Ali Erbil’in dekolte sever kızı Yasmin Erbil bir ’Survivor’a gönül verdi! Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit Poyraz’dan aşk pozu!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, her paylaşımı ve açıklamasıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Doğum gününde sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan Yasmin Erbil, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Mehmet Ali Erbil’in dekolte sever kızı Yasmin Erbil bir ’Survivor’a gönül verdi! Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit Poyraz’dan aşk pozu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil bir süredir Survivor yarışması ile tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

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Mehmet Ali Erbil’in dekolte sever kızı Yasmin Erbil bir ’Survivor’a gönül verdi! Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit Poyraz’dan aşk pozu!

Diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çeken Yasmin Erbil en az anne-babası kadar magazinde yer alıyor.

Mehmet Ali Erbil’in dekolte sever kızı Yasmin Erbil bir ’Survivor’a gönül verdi! Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit Poyraz’dan aşk pozu!

Sosyal medyada oldukça aktif olan Yasmin Erbil dekolteli pozlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Mehmet Ali Erbil’in dekolte sever kızı Yasmin Erbil bir ’Survivor’a gönül verdi! Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit Poyraz’dan aşk pozu!

Kariyerinde anne-babası gibi ekran önünü tercih eden ve sunuculuk da yapan Yasmin Erbil cüretkar pozlarının yanı sıra son zamanlarda aşk pozlarıyla da ilgi odağı oluyor.

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