Mehmet Ali Erbil'in kardeşiyle olan benzerliği şoke etti! İşte Mehmet Ali Erbil'in kardeşi...

Her söylediği ve yaptığı olay olan, yıllardır eğlenceli halleriyle ekranlarda boy gösteren Mehmet Ali Erbil, bu kez erkek kardeşiyle olan benzerliği ile olay oldu. Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil'in, abisi Mustafa Erbil ile olan benzerliği şoke etti. İşte Mehmet Ali Erbil ve diğer ünlülerin kardeşleri...