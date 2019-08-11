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  • Mehmet Ali Erbil'in kardeşiyle olan benzerliği şoke etti! İşte Mehmet Ali Erbil'in kardeşi...

'in kardeşiyle olan benzerliği şoke etti! İşte Mehmet Ali Erbil'in kardeşi...

Aylarca tedavi gördükten sonra taburcu edilen ve sağlık durumu iyiye giden , kısa süre önce hayranlarına müjde vererek sahneye çıkacağını duyurmuştu. Kaçış Sendromu sebebiyle yoğun bakıma alınan ve tedavisi sebebiyle uzun süre ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla hasret gideriyor. Mehmet Ali Erbil, yaptığı paylaşımla sosyal medyada olay oldu. "İyiki doğdun canım ağabeyciğim" notuyla abisi Mustafa Erbil'in fotoğrafını paylaşan Mehmet Ali Erbil, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranlarından; 'Çok benziyorsunuz', 'Ayırt etmek zor' gibi yorumlar gelirken birçok hayranı fotoğraftaki kişinin Mehmet Ali Erbil olduğunu sandı. İşte Mehmet Ali Erbil ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri.

Giriş Tarihi: 11.08.2019 06:55 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 07:36
Mehmet Ali Erbil'in kardeşiyle olan benzerliği şoke etti! İşte Mehmet Ali Erbil'in kardeşi...

Her söylediği ve yaptığı olay olan, yıllardır eğlenceli halleriyle ekranlarda boy gösteren , bu kez erkek kardeşiyle olan benzerliği ile olay oldu. Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil'in, abisi Mustafa Erbil ile olan benzerliği şoke etti. İşte Mehmet Ali Erbil ve diğer ünlülerin kardeşleri...

Mehmet Ali Erbil'in kardeşiyle olan benzerliği şoke etti! İşte Mehmet Ali Erbil'in kardeşi...

PINAR ALTUĞ

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Mehmet Ali Erbil'in kardeşiyle olan benzerliği şoke etti! İşte Mehmet Ali Erbil'in kardeşi...

PINAR ALTUĞ VE KARTAL ALTUĞ

Mehmet Ali Erbil'in kardeşiyle olan benzerliği şoke etti! İşte Mehmet Ali Erbil'in kardeşi...

AZRA AKIN

Mehmet Ali Erbil'in kardeşiyle olan benzerliği şoke etti! İşte Mehmet Ali Erbil'in kardeşi...

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

Mehmet Ali Erbil'in kardeşiyle olan benzerliği şoke etti! İşte Mehmet Ali Erbil'in kardeşi...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE

Mehmet Ali Erbil'in kardeşiyle olan benzerliği şoke etti! İşte Mehmet Ali Erbil'in kardeşi...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE

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