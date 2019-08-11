Mehmet Ali Erbil'in kardeşiyle olan benzerliği şoke etti! İşte Mehmet Ali Erbil'in kardeşi...

Aylarca tedavi gördükten sonra taburcu edilen ve sağlık durumu iyiye giden Mehmet Ali Erbil, kısa süre önce hayranlarına müjde vererek sahneye çıkacağını duyurmuştu. Kaçış Sendromu sebebiyle yoğun bakıma alınan ve tedavisi sebebiyle uzun süre ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla hasret gideriyor. Mehmet Ali Erbil, yaptığı paylaşımla sosyal medyada olay oldu. "İyiki doğdun canım ağabeyciğim" notuyla abisi Mustafa Erbil'in fotoğrafını paylaşan Mehmet Ali Erbil, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranlarından; 'Çok benziyorsunuz', 'Ayırt etmek zor' gibi yorumlar gelirken birçok hayranı fotoğraftaki kişinin Mehmet Ali Erbil olduğunu sandı. İşte Mehmet Ali Erbil ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri.