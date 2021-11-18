Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay’ın kendine aldığı süper lüks hediye olay oldu!

Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve bir çok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir anda çok konuşulan isimlerden olan genç şarkıcı Ece Ronay son olarak kendisine aldığı süper lüks doğum günü hediyesi ile dikkat çekti. 23. yaş gününü kutlayan Ece Ronay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendisine lüks bir cip satın aldı.