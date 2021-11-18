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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay'ın kendine aldığı süper lüks hediye olay oldu!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 12:28

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay'ın kendine aldığı süper lüks hediye olay oldu!

Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve bir çok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir anda çok konuşulan isimlerden olan genç şarkıcı Ece Ronay son olarak kendisine aldığı süper lüks doğum günü hediyesi ile dikkat çekti. 23. yaş gününü kutlayan Ece Ronay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendisine lüks bir cip satın aldı.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay’ın kendine aldığı süper lüks hediye olay oldu!

Karpuz isimli şarkısıyla ünlenen genç şarkıcı Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmişti.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay’ın kendine aldığı süper lüks hediye olay oldu!

Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Ronay, "Klibimde oynattım ama sonrasında ahlaksızlıkları devam etti" demişti.

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Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay’ın kendine aldığı süper lüks hediye olay oldu!

Instagram hesabı üzerinden ünlü şovmenin kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajları ifşa eden şarkıcı, Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay’ın kendine aldığı süper lüks hediye olay oldu!

Bir anda çok konuşulan isimlerden olan genç şarkıcı Ece Ronay son olarak kendisine aldığı süper lüks doğum günü hediyesi ile dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay’ın kendine aldığı süper lüks hediye olay oldu!

Uzun süre magazin gündeminde ilk sıralarda yer alan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, doğum günü için kesenin ağzını açtı.

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