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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'in torun sevgisi! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın "Dede" dediği anları paylaştı
Giriş Tarihi: 11.05.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 14:12

'in torun sevgisi! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın "Dede" dediği anları paylaştı

'in 'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı 'den Elisa adından dünya tatlısı bir torunu var. 2019 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Elisa'ya düşkünlüğü ile bilinen Mehmet Ali Erbil pandemi döneminde torun hasretiyle yanıp tutuşmuştu. Uzaktan da olsa torunu ile hasret gideren şovmenin görüntüleri yürek burkmuştu. Sosyal medyadan torunu Elisa'yı paylaşan Mehmet Ali Erbil Elisa'nın "Dede" dediği anlar ile mutlu oldu. İşte ünlü şovmen 'nın sevimli halleri...

Mehmet Ali Erbil'in torun sevgisi! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın Dede dediği anları paylaştı

'in 'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı 'den Elisa adından dünya tatlısı bir torunu var.

Mehmet Ali Erbil'in torun sevgisi! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın Dede dediği anları paylaştı

12 yıl önce evlenen ile Evren Yazgan çiftinin kızları Elisa şimdilerde sevimli halleri ile ilgi odağı oluyor.

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Mehmet Ali Erbil'in torun sevgisi! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın Dede dediği anları paylaştı

2019 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Elisa'ya düşkünlüğü ile bilinen pandemi döneminde torun hasretiyle yanıp tutuşmuştu.

Mehmet Ali Erbil'in torun sevgisi! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın Dede dediği anları paylaştı

Uzaktan da olsa torunu ile hasret gideren şovmenin görüntüleri yürek burkmuştu.

Mehmet Ali Erbil'in torun sevgisi! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın Dede dediği anları paylaştı

Sosyal medyadan torunu Elisa'yı paylaşan Elisa'nın "Dede" dediği anlar ile mutlu oldu.

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