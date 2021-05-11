HaberlerGaleriMehmet Ali Erbil'in torun sevgisi! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın "Dede" dediği anları paylaştı
Giriş Tarihi: 11.05.2021 14:09Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 14:12
Mehmet Ali Erbil'in torun sevgisi! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın "Dede" dediği anları paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil'den Elisa adından dünya tatlısı bir torunu var. 2019 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Elisa'ya düşkünlüğü ile bilinen Mehmet Ali Erbil pandemi döneminde torun hasretiyle yanıp tutuşmuştu. Uzaktan da olsa torunu ile hasret gideren şovmenin görüntüleri yürek burkmuştu. Sosyal medyadan torunu Elisa'yı paylaşan Mehmet Ali Erbil Elisa'nın "Dede" dediği anlar ile mutlu oldu. İşte ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa'nın sevimli halleri...