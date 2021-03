Mehmet Aslantuğ oğlu Can Aslantuğ’la fotoğrafını paylaştı! Duyusal paylaşım geçmişe götürdü yüreklere dokundu

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile eşi Arzum Onan'ın 24 yıllık örnek evlilikleri hayranları tarafından her zaman takdir ediliyor. 20 yaşında Can adında oğulları olan ünlü çift gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Mehmet Aslantuğ, son yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Mehmet Aslantuğ'un yazdığı duygusal not takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan o yüreklere dokunan paylaşım.