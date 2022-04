Giriş Tarihi: 20.04.2022 18:36 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 18:36

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğlu Can Aslantuğ ilk kez sevgilisiyle poz verdi! İşte Can Aslantuğ’un sevgilisi!

İki ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan 1996 yılında evlendi. Örnek çiftler arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın bu mutlu evliliğinden Can adından bir de oğlu var. Radikal bir karar alarak oyunculuğa yönelen Can Aslantuğ, geçtiğimiz gün sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. İlk kez sevgilisiyle paylaşımda bulunan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can, sosyal medyada damga vurdu. İşte ayrıntılar!