Giriş Tarihi: 27.03.2023 13:10 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 13:35

İki ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan 1996 yılında evlendi. Örnek çiftler arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın bu mutlu evliliğinden Can adından bir de oğlu var. Radikal bir karar alarak oyunculuğa yönelen Can Aslantuğ, son paylaşımıyla dikkat çekti. Sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile sık sık paylaşımlar yapan Can Aslantuğ, bu kez spor paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte mankenlere taş çıkaran Can Aslantuğ…