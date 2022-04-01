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Haberler Galeri Mehmet Dinçerler ile düğün hazırlığındaki Hadise Maldivler tatilini bedavaya getirdi! Firmalar yarış haline girdi!
Giriş Tarihi: 01.04.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 12:52

Mehmet Dinçerler ile düğün hazırlığındaki Hadise Maldivler tatilini bedavaya getirdi! Firmalar yarış haline girdi!

Ünlü popçu Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in ilişkisi son sürat devam ediyor. Hadise, geçen haftalarda Dinçerler'den evlilik teklifi almış ve "evet" yanıtını vermişti. Mehmet Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisi Hadise'nin ailesine ziyarete gitmişti. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, düğün hazırlıklarına da başladı. Düğünü için firmaların sponsorluk yarışına girdiği Hadise, son olarak Maldivler tatilini de bedavaya getirdi! İşte detaylar...

Mehmet Dinçerler ile düğün hazırlığındaki Hadise Maldivler tatilini bedavaya getirdi! Firmalar yarış haline girdi!

Kariyerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise, son dönemde özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı, şöhretin kaymağını da yiyen isimlerden...

Mehmet Dinçerler ile düğün hazırlığındaki Hadise Maldivler tatilini bedavaya getirdi! Firmalar yarış haline girdi!

Yerli ve yabancı birçok yıldız gibi sponsorluk anlaşmaları yapan güzel popçu, bu kez de Maldivler tatilini neredeyse bedavaya getirdi.

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Mehmet Dinçerler ile düğün hazırlığındaki Hadise Maldivler tatilini bedavaya getirdi! Firmalar yarış haline girdi!

Takvim'in haberine göre; Instagram hesabını dünya çapından 13.6 milyon kişinin takip ettiği Hadise, Maldivler'de kaldığı ve geceliği 50 bin TL olan otelini sosyal medyasından paylaşması karşılığında indirimi kaptı.

Mehmet Dinçerler ile düğün hazırlığındaki Hadise Maldivler tatilini bedavaya getirdi! Firmalar yarış haline girdi!

FİRMALAR YARIŞ HALİNDE

Bu arada ünlü popçunun düğünü ve gelinliğini de sponsorlar sayesinde hayli ucuza getireceği dedikoduları kulaktan kulağa yayıldı.

Mehmet Dinçerler ile düğün hazırlığındaki Hadise Maldivler tatilini bedavaya getirdi! Firmalar yarış haline girdi!

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in çok merak edilen düğünü için birçok otel ve organizasyon şirketinin çifte reklam karşılığı hizmet verme yarışında olduğu söyleniyor.

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