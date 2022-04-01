Giriş Tarihi: 01.04.2022 12:42
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
12:52
Mehmet Dinçerler ile düğün hazırlığındaki Hadise Maldivler tatilini bedavaya getirdi! Firmalar yarış haline girdi!
Ünlü popçu Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in ilişkisi son sürat devam ediyor. Hadise, geçen haftalarda Dinçerler'den evlilik teklifi almış ve "evet" yanıtını vermişti. Mehmet Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisi Hadise'nin ailesine ziyarete gitmişti. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, düğün hazırlıklarına da başladı. Düğünü için firmaların sponsorluk yarışına girdiği Hadise, son olarak Maldivler tatilini de bedavaya getirdi! İşte detaylar...