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Haberler Galeri Mehmet Dinçerler müstakbel eşi Hadise için kesenin ağzını açtı! Nişan hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 23.03.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 12:05

Mehmet Dinçerler müstakbel eşi Hadise için kesenin ağzını açtı! Nişan hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü popçu Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçen haftalarda evlilik teklifi almıştı. Mehmet Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisi Hadise'nin ailesine ziyarete gitmişti. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, çalışanlara gizlilik anlaşması imzalatarak geceyi sonlandırdı. Sonradan ortaya çıkan detaylara göre; Hadise'ye evlilik teklif ederken 3 milyon TL'lik yüzük takan Dinçerler, nişanda da kesenin ağzını açtı. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye taktığı pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı!

Mehmet Dinçerler müstakbel eşi Hadise için kesenin ağzını açtı! Nişan hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Müzikteki başarısını özel hayatına da taşıyan sevilen şarkıcı Hadise, Dinçerler Ailesi'nin kalbini de kısa sürede fethetti.

Mehmet Dinçerler müstakbel eşi Hadise için kesenin ağzını açtı! Nişan hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz hafta Göktürk'teki evinde evliliğe ilk adımı atan ünlü popçu, nişan öncesinde tüm çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalattı.

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Mehmet Dinçerler müstakbel eşi Hadise için kesenin ağzını açtı! Nişan hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Bu sayede nişan merasimindeki tüm detayları gizli tutan Hadise'ye nişanda ne takıldığı merak konusu oldu.

Mehmet Dinçerler müstakbel eşi Hadise için kesenin ağzını açtı! Nişan hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Güzel popçuya evlilik teklifinde bulunurken Marisa Perry marka 3 milyon TL'lik bir yüzük takan damat, nişanda da kesenin ağzını açtı.

Mehmet Dinçerler müstakbel eşi Hadise için kesenin ağzını açtı! Nişan hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

AİLENİN GÖZBEBEĞİ OLDU

Mehmet Dinçerler ile ailesi, Hadise'ye bu kez de 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 100 bin TL'lik pırlanta bir bilezik taktı.

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