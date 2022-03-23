Mehmet Dinçerler müstakbel eşi Hadise için kesenin ağzını açtı! Nişan hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 23.03.2022 11:58
Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
12:05
Ünlü popçu Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçen haftalarda evlilik teklifi almıştı. Mehmet Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisi Hadise'nin ailesine ziyarete gitmişti. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, çalışanlara gizlilik anlaşması imzalatarak geceyi sonlandırdı. Sonradan ortaya çıkan detaylara göre; Hadise'ye evlilik teklif ederken 3 milyon TL'lik yüzük takan Dinçerler, nişanda da kesenin ağzını açtı. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye taktığı pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı!