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Giriş Tarihi: 19.09.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 06:59

Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti... Hadise sahnede yüzüğü fırlatıp attı "Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım"

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 4 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Hadise, İstanbul konseri sırasında "Prensesler gibiydim ben baba evinde/Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" şarkısını söylerken yüzüğü çıkarıp attı. İşte haberin ayrıntıları...

Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti... Hadise sahnede yüzüğü fırlatıp attı Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım

Hadise'nin boşanma davası açmasının ardından, Mehmet Dinçerler'in evlenme teklifinde kullandığı 3 milyon TL'lik yüzüğü ve tüm düğün takılarını geri istediği iddia edilmişti. Hadise, İstanbul konseri sırasında "Prensesler gibiydim ben baba evinde/Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" şarkısını söylerken yüzüğü çıkarıp attı.

Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti... Hadise sahnede yüzüğü fırlatıp attı Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım

Kısa süre önce evlenen Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatımı kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.Boşanacağını sosyal medyadan duyuran Hadise, o karar sonrası ilk konserini de İstanbul'da verdi.

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Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti... Hadise sahnede yüzüğü fırlatıp attı Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım

Sahne için siyah mini bir takım tercih eden şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Hadise'nin her şarkısı da, Dinçerler'e bir gönderme olarak yorumlandı…

Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti... Hadise sahnede yüzüğü fırlatıp attı Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım

Öyle ki "Prenses" adlı şarkıda Hadise, parmağında bulunan yüzüğü çıkardı ve fırlattı.

Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti... Hadise sahnede yüzüğü fırlatıp attı Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım

ÖZGÜRLÜĞÜME GÖLGEYİ HAKARET SAYARIM'

Hadise'nin şarkıdaki "İstersen bana, 'ukala, mukala' de el üstünde, tutulmazsam hep el kalırım, prensesler gibiydim ben babaevinde, özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" sözlerini baskın bir şekilde dillendirmesi de dikkatlerden kaçmadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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