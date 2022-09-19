Giriş Tarihi: 19.09.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 06:59

Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti... Hadise sahnede yüzüğü fırlatıp attı "Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım"

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 4 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Hadise, İstanbul konseri sırasında "Prensesler gibiydim ben baba evinde/Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" şarkısını söylerken yüzüğü çıkarıp attı. İşte haberin ayrıntıları...