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Haberler Galeri Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti... Hadise'nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler'e sahip çıktı!
Giriş Tarihi: 20.09.2022 13:11 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 13:12

Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti... Hadise'nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler'e sahip çıktı!

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 4 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Hadise'nin bir dönem büyük aşk yaşadığı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler hakkında konuştu. İşte detaylar…

Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti... Hadise’nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler’e sahip çıktı!

Mehmet Dinçerler ile 4 aylık evliliğini sonlandırma kararı alan Hadise, herkesi şaşırtmıştı.

Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti... Hadise’nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler’e sahip çıktı!

Hadise'den düğün takılarını isteyen Mehmet Dinçerler sosyal medya kullanıcılarının yorumları sonucu hesabını kapatırken, Hadise de son olarak sahnede yüzüğü fırlatmıştı.

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Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti... Hadise’nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler’e sahip çıktı!

İkilinin yaşadığı olayla ilişkin bir yorum da Hadise'nin eski sevgilisi şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi.

Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti... Hadise’nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler’e sahip çıktı!

"ÖYLE BİR ŞEY OLMAMIŞTIR"

Bir dönemler Hadise ile doludizgin bir aşk yaşayan Sinan Akçıl, eski sevgilisinin boşanma olayına dahil oldu. Hadise'ye hediye edilen 3,5 milyonluk yüzüğün geri istendiği sorulunca Akçıl, Mehmet Dinçerler'e sahip çıkarak "Öyle bir şey olmamıştır. Mehmet öyle bir çocuk değil, Her duyduğunuza inanmayın." yanıtını verdi.

Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti... Hadise’nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler’e sahip çıktı!

SAHNEDE YÜZÜĞÜ FIRLATIP ATTI

Öte yandan; Hadise'nin boşanma davası açmasının ardından, Mehmet Dinçerler'in evlenme teklifinde kullandığı 3 milyon TL'lik yüzüğü ve tüm düğün takılarını geri istediği iddia edilmişti. Hadise, İstanbul konseri sırasında "Prensesler gibiydim ben baba evinde/Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" şarkısını söylerken yüzüğü çıkarıp atmıştı.

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