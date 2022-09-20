Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti... Hadise’nin eski aşkı Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler’e sahip çıktı!

"ÖYLE BİR ŞEY OLMAMIŞTIR"

Bir dönemler Hadise ile doludizgin bir aşk yaşayan Sinan Akçıl, eski sevgilisinin boşanma olayına dahil oldu. Hadise'ye hediye edilen 3,5 milyonluk yüzüğün geri istendiği sorulunca Akçıl, Mehmet Dinçerler'e sahip çıkarak "Öyle bir şey olmamıştır. Mehmet öyle bir çocuk değil, Her duyduğunuza inanmayın." yanıtını verdi.