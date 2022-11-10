Giriş Tarihi: 10.11.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 09:21

Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise kesenin ağzını açtı! Hadise aradığı evi sonunda buldu yalısının değeri dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bitmişti. Dinçerler'in şarkıcıya evlilik teklif ederken verdiği, değerinin 3 milyon TL olduğu konuşulan yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi iddiası magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından yüzüğünü satmak isteyen şarkıcı ise öğrendiği gerçekle şoke olmuştu. Şimdilerde özel hayatıyla gündemde olan Hadise'nin, evli oldukları dönemde Dinçerler ile yaşadığı daireden taşınacağı öğrenildi. Hadise, aradığı evi Yeniköy'de buldu. Boğaz'ı görmek isteyen Hadise'nin satın aldığı yeni yalı dairesi adeta servet değerinde. İşte Hadise'nin yeni lüks evinin dudak uçuklatan fiyatı…