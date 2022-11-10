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Haberler Galeri Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise kesenin ağzını açtı! Hadise aradığı evi sonunda buldu yalısının değeri dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 10.11.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 09:21

Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise kesenin ağzını açtı! Hadise aradığı evi sonunda buldu yalısının değeri dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bitmişti. Dinçerler'in şarkıcıya evlilik teklif ederken verdiği, değerinin 3 milyon TL olduğu konuşulan yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi iddiası magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından yüzüğünü satmak isteyen şarkıcı ise öğrendiği gerçekle şoke olmuştu. Şimdilerde özel hayatıyla gündemde olan Hadise'nin, evli oldukları dönemde Dinçerler ile yaşadığı daireden taşınacağı öğrenildi. Hadise, aradığı evi Yeniköy'de buldu. Boğaz'ı görmek isteyen Hadise'nin satın aldığı yeni yalı dairesi adeta servet değerinde. İşte Hadise'nin yeni lüks evinin dudak uçuklatan fiyatı…

Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise kesenin ağzını açtı! Hadise aradığı evi sonunda buldu yalısının değeri dudak uçuklattı!

Şarkıcı Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti. Çok konuşulan ilişkileri kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, boşanma davasını açan taraf olmuştu.

Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise kesenin ağzını açtı! Hadise aradığı evi sonunda buldu yalısının değeri dudak uçuklattı!

Milliyet'in haberine göre; İkilinin avukatları, boşanma davası için bir araya gelmişti. Ünlü şarkıcının, boşanma için Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadığı öğrenilmişti.

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Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise kesenin ağzını açtı! Hadise aradığı evi sonunda buldu yalısının değeri dudak uçuklattı!

Dinçerler'in ise Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı üç milyon TL'lik yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istediği öne sürülmüştü.

Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise kesenin ağzını açtı! Hadise aradığı evi sonunda buldu yalısının değeri dudak uçuklattı!

"Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek istediğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir.

Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise kesenin ağzını açtı! Hadise aradığı evi sonunda buldu yalısının değeri dudak uçuklattı!

Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır" açıklamasını yapan iş insanının, boşanma kararı sonrası mücevherleri geri istediği iddiası şaşkınlık yaratmıştı.

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