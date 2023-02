Giriş Tarihi: 17.02.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 11:54

Mehmet Yalçınkaya 'canım yanıyor' diyerek paylaştı... "Lüks mobilyalar, arabalar, her şey boş!"

Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 il, asrın felaketi olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle ağır yaralandı. Türkiye on binlerce can kaybı için yastayken, bir yandan yaraları sarmak için adeta seferberlik halinde. MasterChef Türkiye'nin jürilerinden olan Mehmet Yalçınkaya ise birçok ünlü şef ile birlikte ilk günden beri deprem bölgesinde depremzedeler için yemek yapıyor. Kahramanmaraş'tan yeni bir paylaşımda bulunan Mehmet Yalçınkaya, dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şefin, "lüx mobilyalar boş, arabalar boş, her şey boş" sözlerini not düştüğü paylaşım büyük ilgi gördü.