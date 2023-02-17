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Haberler Galeri Mehmet Yalçınkaya 'canım yanıyor' diyerek paylaştı... "Lüks mobilyalar, arabalar, her şey boş!"
Giriş Tarihi: 17.02.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 11:54

Mehmet Yalçınkaya 'canım yanıyor' diyerek paylaştı... "Lüks mobilyalar, arabalar, her şey boş!"

Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 il, asrın felaketi olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle ağır yaralandı. Türkiye on binlerce can kaybı için yastayken, bir yandan yaraları sarmak için adeta seferberlik halinde. MasterChef Türkiye'nin jürilerinden olan Mehmet Yalçınkaya ise birçok ünlü şef ile birlikte ilk günden beri deprem bölgesinde depremzedeler için yemek yapıyor. Kahramanmaraş'tan yeni bir paylaşımda bulunan Mehmet Yalçınkaya, dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şefin, "lüx mobilyalar boş, arabalar boş, her şey boş" sözlerini not düştüğü paylaşım büyük ilgi gördü.

Mehmet Yalçınkaya ’canım yanıyor’ diyerek paylaştı... Lüks mobilyalar, arabalar, her şey boş!

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Tüm Türkiye depremzedeler için seferber olmuşken, MasterChef programının şeflerinden Mehmet Yalçınkaya da ilk günden soluğu bölgede almıştı.

Mehmet Yalçınkaya ’canım yanıyor’ diyerek paylaştı... Lüks mobilyalar, arabalar, her şey boş!

Canla başla çalışan Mehmet Yalçınkaya, depremzedeler için kurulan dev kazanlarda ekibiyle birlikte gün boyu yemekler pişirmişti.

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Mehmet Yalçınkaya ’canım yanıyor’ diyerek paylaştı... Lüks mobilyalar, arabalar, her şey boş!

"İNSAN OLARAK KENDİMİ TARTTIĞIM YERDEYİM"

Hala Kahramanmaraş'ta bulunan ve afetzedeler için çalışan Mehmet Şef, son olarak herkesi duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Mehmet Yalçınkaya ’canım yanıyor’ diyerek paylaştı... Lüks mobilyalar, arabalar, her şey boş!

Yalçınkaya, 'Birlikte başaracağız' etiketi ile şu sözleri dile getirdi:

Mehmet Yalçınkaya ’canım yanıyor’ diyerek paylaştı... Lüks mobilyalar, arabalar, her şey boş!

"Gün sonu; insan olarak kendimi tarttığım yerdeyim şu an her şey boş. Eksi 2 derece dışarısı, Kahramanmaraş'da binlerce insan çadırlarda Lüks mobilyalar boş, arabalar boş, her şey boş. Çocuklar kadınlar yaşlılar... Kaybedilen aile acısıyla yaşama tutunmak zor. Bu düşüncelerle gün sonu gözlerim kapanmıyor bir türlü. Allah bu acıları bir daha göstermesin canım yanıyor."

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