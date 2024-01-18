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Haberler Galeri Melike Öcalan’a sosyal medyada övgüler yağdı! Güzelliğiyle mest etti! “Sabah Şekeri olarak nasıl kalabildin?”
Giriş Tarihi: 18.01.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 06:54

Melike Öcalan’a sosyal medyada övgüler yağdı! Güzelliğiyle mest etti! “Sabah Şekeri olarak nasıl kalabildin?”

2000'li yıllara damga vuran Sabah Şekerleri programının unutulmaz sunucusu Melike Öcalan adeta yıllara meydan okuyor. Merhum sunucu Vatan Şaşmaz ile partner olduğu programla o dönemin en popüler isimlerinden biri olan Melike Öcalan, yıllar geçmesine rağmen halen hiç değişmedi. 44 yaşındaki Melike Öcalan'ın fit haline ve duru güzelliğine yıllar tesir etmedi. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Melike Öcalan'ın son halini görenler "Sabah Şekeri olarak nasıl kalabildin?" yorumunda bulunmadan edemiyor. Melike Öcalan'ın pozlarına beğeni ve yorum yağıyor. İşte bir zamanların Sabah Şekeri Melike Öcalan'ın son hali…

Melike Öcalan’a sosyal medyada övgüler yağdı! Güzelliğiyle mest etti! “Sabah Şekeri olarak nasıl kalabildin?”

Güzeller güzeli sunucu Melike Öcalan'a yıllar vız geliyor... Sabah Şekerleri programının en sevilen çifti olan Vatan Şaşmaz ile Melike Öcalan sempatik tavırlarıyla izleyenlerin gönlünü kazanmıştı.

Melike Öcalan’a sosyal medyada övgüler yağdı! Güzelliğiyle mest etti! “Sabah Şekeri olarak nasıl kalabildin?”

Bir dönemin en çok izlenen sabah kuşağı programlarından Sabah Şekeri ile tanınan isimlerinden olan Melike Öcalan oyuncu yönüyle de biliniyor.

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Melike Öcalan’a sosyal medyada övgüler yağdı! Güzelliğiyle mest etti! “Sabah Şekeri olarak nasıl kalabildin?”

Ünlü sunucu Melike Öcalan, uzun üre önce şehir hayatından uzaklaşıp Bodrum'a yerleşmişti.

Melike Öcalan’a sosyal medyada övgüler yağdı! Güzelliğiyle mest etti! “Sabah Şekeri olarak nasıl kalabildin?”

2000'li yılların popüler isimlerinden olan ve özellikle Vatan Şaşmaz ile partner olduğu programla hafızalara kazınan Sabah Şekeri Melike Öcalan'ı şimdilerde 44 yaşında.

Melike Öcalan’a sosyal medyada övgüler yağdı! Güzelliğiyle mest etti! “Sabah Şekeri olarak nasıl kalabildin?”

Yıllar akıp gitti ama Melike Öcalan düzgün fiziği ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

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