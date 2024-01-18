Giriş Tarihi: 18.01.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
06:54
Melike Öcalan’a sosyal medyada övgüler yağdı! Güzelliğiyle mest etti! “Sabah Şekeri olarak nasıl kalabildin?”
2000'li yıllara damga vuran Sabah Şekerleri programının unutulmaz sunucusu Melike Öcalan adeta yıllara meydan okuyor. Merhum sunucu Vatan Şaşmaz ile partner olduğu programla o dönemin en popüler isimlerinden biri olan Melike Öcalan, yıllar geçmesine rağmen halen hiç değişmedi. 44 yaşındaki Melike Öcalan'ın fit haline ve duru güzelliğine yıllar tesir etmedi. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Melike Öcalan'ın son halini görenler "Sabah Şekeri olarak nasıl kalabildin?" yorumunda bulunmadan edemiyor. Melike Öcalan'ın pozlarına beğeni ve yorum yağıyor. İşte bir zamanların Sabah Şekeri Melike Öcalan'ın son hali…