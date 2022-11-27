Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen bikinili pozlarıyla hayran bıraktı! Fit fiziğine övgüler yağdı
Giriş Tarihi: 27.11.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 15:56

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen bikinili pozlarıyla hayran bıraktı! Fit fiziğine övgüler yağdı

Güzel oyuncu Melis Sezen, final yapan Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son dönemin yıldızı parlayan genç isimlerinden biri olan Melis Sezen sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Melis Sezen, son olarak mavi bikinisiyle Miami'de poz verdi. Genç oyuncu fit fiziğiyle övgüleri topladı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen bikinili pozlarıyla hayran bıraktı! Fit fiziğine övgüler yağdı

"Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen bikinili pozlarıyla hayran bıraktı! Fit fiziğine övgüler yağdı

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi olan Melis Sezen, yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen bikinili pozlarıyla hayran bıraktı! Fit fiziğine övgüler yağdı

İlginç danslarıyla zaman zaman gündeme gelen oyuncu, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmayı başarıyor.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen bikinili pozlarıyla hayran bıraktı! Fit fiziğine övgüler yağdı

Sadakatsiz dizisinden sonra herhangi bir projede rol almayan güzel oyuncu Melis Sezen, bir süredir tatil yapıyor.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen bikinili pozlarıyla hayran bıraktı! Fit fiziğine övgüler yağdı

Miami'de tatil yapan Sezen, Instagram hesabından paylaştığı mavi bikinisiyle poz verdi.

SON DAKİKA