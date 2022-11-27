Giriş Tarihi: 27.11.2022 15:47
Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
15:56
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen bikinili pozlarıyla hayran bıraktı! Fit fiziğine övgüler yağdı
Güzel oyuncu Melis Sezen, final yapan Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son dönemin yıldızı parlayan genç isimlerinden biri olan Melis Sezen sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Melis Sezen, son olarak mavi bikinisiyle Miami'de poz verdi. Genç oyuncu fit fiziğiyle övgüleri topladı.