Giriş Tarihi: 25.01.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
21:07
Melisa Aslı Pamuk gala yerine defileye gitmişti! Melisa Aslı Pamuk’tan poz poz Paris paylaşımları!
Başrolünde yer aldığı 'Kadınlara Mahsus'un galasına pasaportunun çalınması gerekçesiyle katılmayan Melisa Aslı Pamuk, bir ay sonra bu kez 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' galasında yer almadı. Filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, Fransa'da art arda paylaşımlar yapan partnerine tepki göstermişti. Bugün Melisa Aslı Pamuk, sosyal medyadan Paris paylaşımlarına devam etti. İşte Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medyaya damga vuran o pozları!