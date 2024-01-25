Melisa Aslı Pamuk gala yerine defileye gitmişti! Melisa Aslı Pamuk’tan poz poz Paris paylaşımları!

"GELMESİ GEREKİYORDU…"

Hatta Hacıoğlu, Fransa'nın Lille takımında oynayan futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcıoğlu ile bir süredir Lille şehrinde yaşayan Pamuk için "Eğer Fransa'ya mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi gerekiyordu" dedi. İstanbul'daki galada bunlar yaşanırken Melisa Aslı Pamuk ise Paris'te defile izliyordu.