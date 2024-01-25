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Haberler Galeri Melisa Aslı Pamuk gala yerine defileye gitmişti! Melisa Aslı Pamuk’tan poz poz Paris paylaşımları!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 21:07 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 21:07

Melisa Aslı Pamuk gala yerine defileye gitmişti! Melisa Aslı Pamuk’tan poz poz Paris paylaşımları!

Başrolünde yer aldığı 'Kadınlara Mahsus'un galasına pasaportunun çalınması gerekçesiyle katılmayan Melisa Aslı Pamuk, bir ay sonra bu kez 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' galasında yer almadı. Filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, Fransa'da art arda paylaşımlar yapan partnerine tepki göstermişti. Bugün Melisa Aslı Pamuk, sosyal medyadan Paris paylaşımlarına devam etti. İşte Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medyaya damga vuran o pozları!

Melisa Aslı Pamuk gala yerine defileye gitmişti! Melisa Aslı Pamuk’tan poz poz Paris paylaşımları!

Önceki gün Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmin galası vardı. Galaya, sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı ama filmin başrol oyuncusu Melisa Aslı Pamuk yoktu.

Melisa Aslı Pamuk gala yerine defileye gitmişti! Melisa Aslı Pamuk’tan poz poz Paris paylaşımları!

GALAYA GELMEMESİNİ ELEŞTİRDİ

Başta Cem Karaca'yı canlandıran İsmail Hacıoğlu olmak üzere film ekibi, Pamuk'un galaya gelmemesini eleştirdi.

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Melisa Aslı Pamuk gala yerine defileye gitmişti! Melisa Aslı Pamuk’tan poz poz Paris paylaşımları!

"GELMESİ GEREKİYORDU…"

Hatta Hacıoğlu, Fransa'nın Lille takımında oynayan futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcıoğlu ile bir süredir Lille şehrinde yaşayan Pamuk için "Eğer Fransa'ya mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi gerekiyordu" dedi. İstanbul'daki galada bunlar yaşanırken Melisa Aslı Pamuk ise Paris'te defile izliyordu.

Melisa Aslı Pamuk gala yerine defileye gitmişti! Melisa Aslı Pamuk’tan poz poz Paris paylaşımları!

PAYLAŞIMLARA BİR YENİSİNİ EKLEDİ

Sık sık sosyal medyada paylaşım yapan oyuncu, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Melisa Aslı Pamuk gala yerine defileye gitmişti! Melisa Aslı Pamuk’tan poz poz Paris paylaşımları!

İLGİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Ünlü oyuncu, bugün Paris'ten ilgi çeken paylaşımlarda bulundu.

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