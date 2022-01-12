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Haberler Galeri Melisa Ural gönlünü Zehra Çilingiroğlu'nun eski aşkına kaptırdı! İşte Hakan Ural'ın müstakbel damadı ile ilk pozu!
Giriş Tarihi: 12.01.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 08:04

Melisa Ural gönlünü Zehra Çilingiroğlu'nun eski aşkına kaptırdı! İşte Hakan Ural'ın müstakbel damadı ile ilk pozu!

SİBEL Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, geçtiğimiz ağustos ayında Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan ayrılan genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Bu aşkı ilk GÜNAYDIN duyurmuştu. Müstakbel damat, artık aileye girdi. Geçtiğimiz aylarda Sibel Can ile tanışan ve anneden onay alan genç iş insanı, önceki gün de baba Hakan Ural ile bir araya geldi. Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hakan Ural'ın doğum günü kutlamasına katıldı. İşte müstakbel damadı ile poz veren Hakan Ural'ın paylaşımı...

Melisa Ural gönlünü Zehra Çilingiroğlu’nun eski aşkına kaptırdı! İşte Hakan Ural’ın müstakbel damadı ile ilk pozu!

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile uzun süreli ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.

Melisa Ural gönlünü Zehra Çilingiroğlu’nun eski aşkına kaptırdı! İşte Hakan Ural’ın müstakbel damadı ile ilk pozu!

Zehra, annesi ve babasının onayını almasına rağmen ilişkilerine nokta koymuştu.

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Melisa Ural gönlünü Zehra Çilingiroğlu’nun eski aşkına kaptırdı! İşte Hakan Ural’ın müstakbel damadı ile ilk pozu!

Zehra'dan ayrılan genç iş insanı hızlı çıktı. Gönlünü bir başka ünlü güzele kaptırdı.

Melisa Ural gönlünü Zehra Çilingiroğlu’nun eski aşkına kaptırdı! İşte Hakan Ural’ın müstakbel damadı ile ilk pozu!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, geçtiğimiz ağustos ayında genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Bu aşkı ilk GÜNAYDIN duyurmuştu. Müstakbel damat, artık aileye girdi.

Melisa Ural gönlünü Zehra Çilingiroğlu’nun eski aşkına kaptırdı! İşte Hakan Ural’ın müstakbel damadı ile ilk pozu!

GÖZLERDEN UZAK

Ural ile Kadayıfçıoğlu, geçtiğimiz aylarda arkadaş ortamında tanıştı. İkili, bir süre sonra yalnız görüşmeye başladı ve arkadaşlıkları aşka dönüştü.

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