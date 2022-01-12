Melisa Ural gönlünü Zehra Çilingiroğlu’nun eski aşkına kaptırdı! İşte Hakan Ural’ın müstakbel damadı ile ilk pozu!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, geçtiğimiz ağustos ayında genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Bu aşkı ilk GÜNAYDIN duyurmuştu. Müstakbel damat, artık aileye girdi.