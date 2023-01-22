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Haberler Galeri Melisa Uzunarslan: Mazhar Alanson’un gönüllü çırağıyım!
Giriş Tarihi: 22.01.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 07:24

Melisa Uzunarslan: Mazhar Alanson’un gönüllü çırağıyım!

Sesinde pırıl pırıl bir aydınlık ihtiva eden bir sarkıcı, söz yazarı ve besteci... Gitar zaten, ruhuna doğan sözleri fısıldadığı sırdaşı. Kemanıyla öylesine bütünleşmiş ki, zamanla 'iç sesi' haline gelmiş adeta! Alternatif popun kısa sürede kendi kitlesini bulan; efkarın, hüznün ve bazen yerli yersiz delice bir neşenin 'nişan'ını duyabildiğimiz, kendine has şarkılara imza atıyor Melisa Uzunarslan. Ondaki bu cevheri görmüş olacak ki, Türkiye'nin fenomen seslerinden, şarkı yazarlarından ve kimseciklere öyle kolay kolay şarkı vermeyen Mazhar Alanson da keşfetti onu yakın dönemde. İki şarkı sözünü verdi Melisa'ya, o da besteleyip söyledi... Biz de kendi kuşağının usta seslerinden Uzunarslan'la hem hikayesini konuştuk hem de hayatın her sokağına daldık...

GÖKSAN GÖKTAŞ
Melisa Uzunarslan: Mazhar Alanson’un gönüllü çırağıyım!

Şarkı sözlerini gitarına fısıldıyor usulca. Kemanı ise artık onun 'iç sesi' haline gelmiş... Son dönemin başarılı seslerinden Melisa Uzunarslan, Mazhar Alanson'un yazdığı iki sözü besteleyip söyledi. Genç müzisyen, "Bundan sonra Mazhar Abi benim ustamdır ve çırağı olmaktan gurur duyuyorum" diyor

Melisa Uzunarslan: Mazhar Alanson’un gönüllü çırağıyım!

- Üç yaşında Pink Floyd şarkısı çalarmışsınız klavyede. O zaman aile rock'çı...
- Babam müthiş bir müzik dinleyici ve evet rock müzik çok sever. Onunla VHS kasetten Pink Floyd'un 'The Wall' filmini izlediğimizi bile anımsıyorum. Evde küçük bir orgum vardı, çok oynarmışım onunla. Annemler 'The Wall' melodisini sık sık çaldığımı ve doğru da tınladığını anlayınca müzik kulağım olduğunu ve yönlendirmek için ne yapmaları gerektiğini düşünmeye başlamışlar. Annemin de babamın da kulağı çok iyidir ama ailede benden başka müzisyen yok.

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Melisa Uzunarslan: Mazhar Alanson’un gönüllü çırağıyım!

- Enstrüman olarak kemanda karar kılmanızın altında hangi sebepler var?
- Sınavda parmaklarımı ince ve uzun buldukları için hocalarım "Piyano mu, keman mı?" gibi bir şey sormuşlardı o an ben neden bilmiyorum "Keman" demiştim. İyi ki de demişim, çünkü yaylı çalgılara aşığım. Şimdi yıllar sonra "Keman sana ne anlatıyor?" derseniz tek cümleye sığdıramam. Keman çalmak aşk gibi. Tutkulu, hep ilgi bekleyen, öfkelendiren, sevindiren, haz alabildiğiniz, moral bozabilen ama vazgeçemeyeceğim bir şey benim için.

Melisa Uzunarslan: Mazhar Alanson’un gönüllü çırağıyım!

- Şarkılarınızda, sesinizde insanı sarıp sarmalayan, iç dünyamıza dokunan bir hal ve tavır var. Bunu neye bağlıyorsunuz?
- Çok teşekkür ederim. Bir arkadaşım bana "Keman çaldığın gibi şarkı söylüyorsun" demişti, bu da benim çok hoşuma gitmişti.

Melisa Uzunarslan: Mazhar Alanson’un gönüllü çırağıyım!

- 'Yak Canımı' şarkınız bana çok ilginç ve güzel geldi. Melodi ve sözleri yuvarlayışınız bizdeki halk ozanı geleneğinden izler taşıyor sanki... "Derdim oldu kimseye söylemedim" derkenki tavrınızda bir 'Aşık Melisa' tavrı var! Bizdeki aşık geleneği de sizi etkiliyor mu?
- Makam müziği beni her zaman çok etkilemiştir ve bestelerimde de kullanımına sıklıkla rastlayabiliyorum. Bizim aşıklarımız, ozanlarımız benim için çok değerli çünkü çok gerçek, çok nahifler ve benim hâlâ vaz geçemediğim usta-çırak ilişkisini de barındıran bir alan.

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