Melisa Uzunarslan: Mazhar Alanson’un gönüllü çırağıyım!

- 'Yak Canımı' şarkınız bana çok ilginç ve güzel geldi. Melodi ve sözleri yuvarlayışınız bizdeki halk ozanı geleneğinden izler taşıyor sanki... "Derdim oldu kimseye söylemedim" derkenki tavrınızda bir 'Aşık Melisa' tavrı var! Bizdeki aşık geleneği de sizi etkiliyor mu?

- Makam müziği beni her zaman çok etkilemiştir ve bestelerimde de kullanımına sıklıkla rastlayabiliyorum. Bizim aşıklarımız, ozanlarımız benim için çok değerli çünkü çok gerçek, çok nahifler ve benim hâlâ vaz geçemediğim usta-çırak ilişkisini de barındıran bir alan.