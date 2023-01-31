Meltem Miraloğlu 48 yaş büyük eşinden hamile mi? Meltem Miraloğlu’ndan bebek açıklaması geldi!

Giriş Tarihi: 31.01.2023 14:20
Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
14:26
Bir dönemin çocuk oyuncularından Meltem Miraloğlu Amerika'ya yerleşmiş burada kendisinden 48 yaş büyük Amelikalı Patrick ile evlenmişti. "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca hayatına bambaşka bir yön vermişti. O dönem 82 yaşında olan Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturmuştu. Yaptığı evliliğin ardından farklı iddialarla sık sık gündeme gelen Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğu haberleri ses getirmişti. Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğu haberi magazine bomba gibi düştü. Meltem Miraloğlu'ndan bebek açıklaması geldi.