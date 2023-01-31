Meltem Miraloğlu 48 yaş büyük eşinden hamile mi? Meltem Miraloğlu’ndan bebek açıklaması geldi!

Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşmesinin ardından kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenmişti. Miraloğlu'nun Amerika'da yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan detaylar sık sık gündem oluyor. Son olarak sosyal medya eski oyuncunun hamile olduğu iddialarını konuştu.