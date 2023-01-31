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Haberler Galeri Meltem Miraloğlu 48 yaş büyük eşinden hamile mi? Meltem Miraloğlu'ndan bebek açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 31.01.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 14:26

Meltem Miraloğlu 48 yaş büyük eşinden hamile mi? Meltem Miraloğlu'ndan bebek açıklaması geldi!

Bir dönemin çocuk oyuncularından Meltem Miraloğlu Amerika'ya yerleşmiş burada kendisinden 48 yaş büyük Amelikalı Patrick ile evlenmişti. "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca hayatına bambaşka bir yön vermişti. O dönem 82 yaşında olan Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturmuştu. Yaptığı evliliğin ardından farklı iddialarla sık sık gündeme gelen Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğu haberleri ses getirmişti. Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğu haberi magazine bomba gibi düştü. Meltem Miraloğlu'ndan bebek açıklaması geldi.

Meltem Miraloğlu 48 yaş büyük eşinden hamile mi? Meltem Miraloğlu’ndan bebek açıklaması geldi!

Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşmesinin ardından kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenmişti. Miraloğlu'nun Amerika'da yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan detaylar sık sık gündem oluyor. Son olarak sosyal medya eski oyuncunun hamile olduğu iddialarını konuştu.

Meltem Miraloğlu 48 yaş büyük eşinden hamile mi? Meltem Miraloğlu’ndan bebek açıklaması geldi!

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti. O dönem 82 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, şok etkisi yaratmıştı. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen oyuncu uzun süre magazinde adından söz ettirmişti.

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Meltem Miraloğlu 48 yaş büyük eşinden hamile mi? Meltem Miraloğlu’ndan bebek açıklaması geldi!

Yaptığı evliliğin ardından farklı iddialarla sık sık gündeme gelen Meltem Miraloğlu'nun adı son olarak bebek haberi ile anıldı.

Meltem Miraloğlu 48 yaş büyük eşinden hamile mi? Meltem Miraloğlu’ndan bebek açıklaması geldi!

Magazin kulisleri son dakika haberi ile çalkalandı! Küçük yaşta oyunculuğa başlayan Meltem Miraloğlu adını duyurduğu dizideki gibi kendisinden 48 yaş büyük Amelikalı Patrick ile evlenmişti. Meltem Miraloğlu, eşinden çocuk dünyaya getirmek için tüp bebek tedavisi gördüğü haberleriyle olay olmuştu.

Meltem Miraloğlu 48 yaş büyük eşinden hamile mi? Meltem Miraloğlu’ndan bebek açıklaması geldi!

Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğu haberi magazine bomba gibi düştü. İşte hamile olduğu söylenen Meltem Miraloğlu hakkında ortaya atılan yeni iddialar...

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