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Haberler Galeri Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu! 82'lik Patrick'in eşi Meltem Miraloğlu iddiaları böyle tiye aldı!
Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 11:38

Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu! 82'lik Patrick'in eşi Meltem Miraloğlu iddiaları böyle tiye aldı!

34 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, 82 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturduktan sonra magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O günden beri her hareketi olay olan Miraloğlu, hakkındaki ilginç iddialarla sık sık adından söz ettiriyor. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen oyuncunun, geçtiğimiz günlerde hamileyken eşi tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Bu iddiaları yalanlayan oyuncunun, şimdi de üvey oğluyla mahkemelik olduğu konuşuluyor. Meltem Miraloğlu sonunda sessizliğini bozdu, sosyal medya hesabından iddiaları tiye aldı. İşte detaylar...

Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu! 82’lik Patrick’in eşi Meltem Miraloğlu iddiaları böyle tiye aldı!

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti.

Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu! 82’lik Patrick’in eşi Meltem Miraloğlu iddiaları böyle tiye aldı!

Miraloğlu'nun burada kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturması çok konuşulmuştu.

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Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu! 82’lik Patrick’in eşi Meltem Miraloğlu iddiaları böyle tiye aldı!

Hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmeyen Meltem Miraloğlu'nun, geçtiğimiz günlerde hamile olduğu öne sürülmüştü.

Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu! 82’lik Patrick’in eşi Meltem Miraloğlu iddiaları böyle tiye aldı!

Miraloğlu'nun hamileliğinin ise eşi tarafından darp edildiğinde ortaya çıktığı iddia edilmişti.

Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu! 82’lik Patrick’in eşi Meltem Miraloğlu iddiaları böyle tiye aldı!

Miraloğlu hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Meltem Miraloğlu'nun ABD'li kocasına vasiyet yazdırdığı ve Patrick'in öldükten sonra tüm mal varlığını kendisine bıraktığı konuşuluyordu.

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