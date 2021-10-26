Meltem Miraloğlu suskunluğunu bozdu! 82’lik Patrick’in eşi Meltem Miraloğlu iddiaları böyle tiye aldı!

34 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, 82 yaşındaki AmerikalıPatrick Grady ile nikah masasına oturduktan sonra magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O günden beri her hareketi olay olan Miraloğlu, hakkındaki ilginç iddialarla sık sık adından söz ettiriyor. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen oyuncunun, geçtiğimiz günlerde hamileyken eşi tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Bu iddiaları yalanlayan oyuncunun, şimdi de üvey oğluyla mahkemelik olduğu konuşuluyor. Meltem Miraloğlu sonunda sessizliğini bozdu, sosyal medya hesabından iddiaları tiye aldı. İşte detaylar...