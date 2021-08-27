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Haberler Galeri Meltem Miraloğlu'ndan flaş hamilelik açıklaması! 48 yaş büyük eşi hortumla dövdüğünde ortaya çıkmıştı...
Giriş Tarihi: 27.08.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 08:54

Meltem Miraloğlu'ndan flaş hamilelik açıklaması! 48 yaş büyük eşi hortumla dövdüğünde ortaya çıkmıştı...

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti. Burada 82 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, şok etkisi yaratmıştı. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen oyuncu uzun süre magazinde adından söz ettirmişti. Yaptığı evliliğin ardından farklı iddialarla sık sık gündeme gelen Meltem Miraloğlu'nun, son olarak hamileyken eşi tarafından darp edildiği konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. İşte Meltem Miraloğlu'ndan flaş hamilelik açıklaması...

Meltem Miraloğlu’ndan flaş hamilelik açıklaması! 48 yaş büyük eşi hortumla dövdüğünde ortaya çıkmıştı...

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti.

Meltem Miraloğlu’ndan flaş hamilelik açıklaması! 48 yaş büyük eşi hortumla dövdüğünde ortaya çıkmıştı...

Burada 82 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, şok etkisi yaratmıştı.

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Meltem Miraloğlu’ndan flaş hamilelik açıklaması! 48 yaş büyük eşi hortumla dövdüğünde ortaya çıkmıştı...

Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen oyuncu uzun süre magazinde adından söz ettirmişti.

Meltem Miraloğlu’ndan flaş hamilelik açıklaması! 48 yaş büyük eşi hortumla dövdüğünde ortaya çıkmıştı...

Eşi Patrick Grady ve kendisi hakkında sık sık farklı iddialar ortaya atılan Meltem Miraloğlu'nun, son olarak hamile olduğu öne sürülmüştü.

Meltem Miraloğlu’ndan flaş hamilelik açıklaması! 48 yaş büyük eşi hortumla dövdüğünde ortaya çıkmıştı...

Miraloğlu'nun hamileliğinin ise eşi tarafından darp edildiğinde ortaya çıktığı iddia edilmişti.

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