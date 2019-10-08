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  • Meltem Miraloğlu’nun oynadığı rol gerçek oldu! Meltem Miraloğlu kendinden yaşça büyük biriyle evlendi!

’nun oynadığı rol gerçek oldu! Meltem Miraloğlu kendinden yaşça büyük biriyle evlendi!

"" rolü ile akıllara kazınan , 80 yaşındaki bir Amerikalı ile dünyaevine girdiği iddia edildi. Yıllar önce yayınlanan bir dizide çocuk yaşta kendisinden yaşça büyük bir adamla evlenen çocuk rolünü oynayan Meltem Miraloğlu, 10 gün önce kendisinden yaş farkı çok olan bir Amerikalı ile evlendiği iddia ediliyor. Kızlarının gizlice evlendiğini duyan ailenin ne tepki verdiği ise henüz bilinmiyor. Meltem Miraloğlu, yeni evliliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabı 'dan yaptığı son paylaşımında duvara yazılı olan "Bizi silemeyen herkes karalar" yazısını paylaşmıştı. Oyuncunun bu paylaşımı evliliğinden sonra gelen tepkiler için paylaştığı tahmin ediliyor. Meltem Miraloğlu'nun evlilik haberlerinin ardından takipçileri ünlü oyuncunun kaç yaşında olduğunu merak etti. İşte Meltem Miraloğlu ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 08.10.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 16:56
Meltem Miraloğlu’nun oynadığı rol gerçek oldu! Meltem Miraloğlu kendinden yaşça büyük biriyle evlendi!

oynadığı dizide 70 yaşındaki bir adamla evlendirilmesi için zorlanan 15 yaşındaki çocuğu oynuyordu. Genç oyuncu Meltem Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı. Meltem Miraloğlu'nun evlilik haberi sonrası yaşı merak konusu oldu. İşte ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'nun ve diğer ünlülerin yaşları…

Meltem Miraloğlu’nun oynadığı rol gerçek oldu! Meltem Miraloğlu kendinden yaşça büyük biriyle evlendi!

İLKER İNANOĞLU

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Meltem Miraloğlu’nun oynadığı rol gerçek oldu! Meltem Miraloğlu kendinden yaşça büyük biriyle evlendi!

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Meltem Miraloğlu’nun oynadığı rol gerçek oldu! Meltem Miraloğlu kendinden yaşça büyük biriyle evlendi!

DEFNE SAMYELİ

Meltem Miraloğlu’nun oynadığı rol gerçek oldu! Meltem Miraloğlu kendinden yaşça büyük biriyle evlendi!

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

Meltem Miraloğlu’nun oynadığı rol gerçek oldu! Meltem Miraloğlu kendinden yaşça büyük biriyle evlendi!

BENGÜ

Meltem Miraloğlu’nun oynadığı rol gerçek oldu! Meltem Miraloğlu kendinden yaşça büyük biriyle evlendi!

BENGÜ

2 Nisan 1979

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