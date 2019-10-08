Meltem Miraloğlu’nun oynadığı rol gerçek oldu! Meltem Miraloğlu kendinden yaşça büyük biriyle evlendi!

"Çocuk Gelin" rolü ile akıllara kazınan Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki bir Amerikalı ile dünyaevine girdiği iddia edildi. Yıllar önce yayınlanan bir dizide çocuk yaşta kendisinden yaşça büyük bir adamla evlenen çocuk rolünü oynayan Meltem Miraloğlu, 10 gün önce kendisinden yaş farkı çok olan bir Amerikalı ile evlendiği iddia ediliyor. Kızlarının gizlice evlendiğini duyan ailenin ne tepki verdiği ise henüz bilinmiyor. Meltem Miraloğlu, yeni evliliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı son paylaşımında duvara yazılı olan "Bizi silemeyen herkes karalar" yazısını paylaşmıştı. Oyuncunun bu paylaşımı evliliğinden sonra gelen tepkiler için paylaştığı tahmin ediliyor. Meltem Miraloğlu'nun evlilik haberlerinin ardından takipçileri ünlü oyuncunun kaç yaşında olduğunu merak etti. İşte Meltem Miraloğlu ve diğer ünlü isimlerin yaşları…