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Haberler Galeri Merhum sanatçı Gazanfer Özcan'ın torunu bakın kim çıktı! Yakışıklı oyuncu meğer torunuymuş…
Giriş Tarihi: 18.02.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 11:30

Merhum sanatçı Gazanfer Özcan'ın torunu bakın kim çıktı! Yakışıklı oyuncu meğer torunuymuş…

Usta oyuncu Gazanfer Özcan'ın vefatının üzerinden 15 yıl geçti... Efsane dizi Avrupa Yakası'nın Tahsin Amca'sı Gazanfer Özcan 2009 yılında vefat etmişti… "Kuruntu Ailesi"ndeki Hüsnü Kuruntu, "Avrupa Yakası"ndaki Tahsin Sütçüoğlu gibi karakterlerle özdeşleşen usta oyuncu Gazanfer Özcan'ın eşi ve kızı gibi torunu da oyuncu... Usta tiyatrocu Gazanfer Özcan'ın torunu şimdilerin yakışıklı oyuncularından biri çıktı… Anne ve babası da ünlü oyuncular olan Tarık Ündüz dede mesleğini tercih etti… İşte merhum sanatçılar Gönül Ülkü Özcan ile Gazanfer Özcan'ın torunu Tarık Ündüz…

Merhum sanatçı Gazanfer Özcan’ın torunu bakın kim çıktı! Yakışıklı oyuncu meğer torunuymuş…

1998'de "Devlet Sanatçısı" ünvanı verilen usta oyuncu Gazanfer Özcan, vefatının 15. yılında anılıyor. Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası'nda izlediğimiz usta sanatçı Gazanfer Özcan 'Tahsin Sütçüoğlu' karakteri ile gönüllere taht kurmuştu. Duayen sanatçının torunu Tarık Ündüz, Gazanfer Özcan'ın doğum gününü duygusal bir notla kutlamıştı.

Merhum sanatçı Gazanfer Özcan’ın torunu bakın kim çıktı! Yakışıklı oyuncu meğer torunuymuş…

Avrupa Yakası'nın Tahsin Amca'sı Gazanfer Özcan 2009 yılında aramızdan ayrılmıştı...

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Merhum sanatçı Gazanfer Özcan’ın torunu bakın kim çıktı! Yakışıklı oyuncu meğer torunuymuş…

Eşi Gazanfer Özcan ile 47 yıl aynı yastığa baş koyan Gönül Ülkü Özcan ise son olarak Yalan Dünya dizisi ile sevenleriyle buluşmuştu. Gönül Ülkü Özcan da 2016 yılında hayata gözlerini yumdu.

Merhum sanatçı Gazanfer Özcan’ın torunu bakın kim çıktı! Yakışıklı oyuncu meğer torunuymuş…

Gazanfer Özcan'ın ilk evliliğinden olan kızı Fulya Özcan babasının izinden gitmiş ve sayısız projede yer alan sanatçı, Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Ayşegül karakteriyle hafızalara kazınmıştı...

Merhum sanatçı Gazanfer Özcan’ın torunu bakın kim çıktı! Yakışıklı oyuncu meğer torunuymuş…

Şimdilerde 66 yaşında olan Fulya Özcan, babası o dönemdeki eşi ve oğlu ile birlikte yer aldığı Kuruntu Ailesi, Hüsnü Bey Amca ve Bizim Kuruntu Ailesi dizisinde Nihan karakterine hayat vermişti.

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