Giriş Tarihi: 18.02.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
11:30
Merhum sanatçı Gazanfer Özcan'ın torunu bakın kim çıktı! Yakışıklı oyuncu meğer torunuymuş…
Usta oyuncu Gazanfer Özcan'ın vefatının üzerinden 15 yıl geçti... Efsane dizi Avrupa Yakası'nın Tahsin Amca'sı Gazanfer Özcan 2009 yılında vefat etmişti… "Kuruntu Ailesi"ndeki Hüsnü Kuruntu, "Avrupa Yakası"ndaki Tahsin Sütçüoğlu gibi karakterlerle özdeşleşen usta oyuncu Gazanfer Özcan'ın eşi ve kızı gibi torunu da oyuncu... Usta tiyatrocu Gazanfer Özcan'ın torunu şimdilerin yakışıklı oyuncularından biri çıktı… Anne ve babası da ünlü oyuncular olan Tarık Ündüz dede mesleğini tercih etti… İşte merhum sanatçılar Gönül Ülkü Özcan ile Gazanfer Özcan'ın torunu Tarık Ündüz…