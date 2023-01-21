Giriş Tarihi: 21.01.2023 13:09
Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
13:18
Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan akıl almaz açıklamalar! Beste Açar: Babamla iletişime geçiyorum... Uzaylılardan mesajlar alıyorum...
2015 yılında kansere yenik düşen şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar son yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti. Kayahan'ın ölümünün ardından eşi İpek Açar ile sorunlar yaşayan büyük kızı Beste Açar sosyal medyada akıl almaz sözler sarf etti. Uzaylılardan mesajlar aldığını dile söyleyen Beste Açar, babası Kayahan, Atatürk, Mevlana ve hatta Hz. Meryem ile iletişime geçtiğini iddia etti. Beste Açar bir YouTube kanalında anlattıkları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar'ın olay yaratan sözleri... Bakın Kayahan kızı Beste Açar ile iletişime geçerek ne istemiş...