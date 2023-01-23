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Haberler Galeri Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan akıl almaz açıklamalar! Beste Açar: Uzaylılardan mesajlar alıyorum...
Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 10:39

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan akıl almaz açıklamalar! Beste Açar: Uzaylılardan mesajlar alıyorum...

2015 yılında kansere yenik düşen şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar son yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti. Kayahan'ın ölümünün ardından eşi İpek Açar ile sorunlar yaşayan büyük kızı Beste Açar sosyal medyada akıl almaz sözler sarf etti. Uzaylılardan mesajlar aldığını dile söyleyen Beste Açar, babası Kayahan, Atatürk, Mevlana ve hatta Hz. Meryem ile iletişime geçtiğini iddia etti. Beste Açar bir YouTube kanalında anlattıkları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar'ın olay yaratan sözleri... Bakın Kayahan kızı Beste Açar ile iletişime geçerek ne istemiş...

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akıl almaz açıklamalar! Beste Açar: Uzaylılardan mesajlar alıyorum...

2015 yılında aramızdan ayrılan merhum sanatçı Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar akıl almaz iddialarda bulundu. "Bu kız aklını kaçırmış diyenler olabilir" sözleriyle iddialarda bulunan Beste Açar sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akıl almaz açıklamalar! Beste Açar: Uzaylılardan mesajlar alıyorum...

Unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı Kayahan'ın kızı kendi gibi şarkıcı Beste Açar son yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti.

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Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akıl almaz açıklamalar! Beste Açar: Uzaylılardan mesajlar alıyorum...

Kayahan'ın ölümünün ardından eşi İpek Açar ile sorunlar yaşayan büyük kızı Beste Açar sosyal medyada dikkat çeken sözler sarf etti.

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akıl almaz açıklamalar! Beste Açar: Uzaylılardan mesajlar alıyorum...

Uzaylılardan mesajlar aldığını dile söyleyen Beste Açar, babası Kayahan, Atatürk, Mevlana ve hatta Hz. Meryem ile iletişime geçtiğini iddia etti.

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akıl almaz açıklamalar! Beste Açar: Uzaylılardan mesajlar alıyorum...

Beste Açar bir YouTube kanalında anlattıkları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar'ın olay yaratan sözleri... Bakın Kayahan kızı Beste Açar ile iletişime geçerek ne istemiş...

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