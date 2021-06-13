Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Merve Boluğur derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile paylaşım yaptı sosyal medyada olay oldu! "Maşallah deyin..."
Giriş Tarihi: 13.06.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 16:32

derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile paylaşım yaptı sosyal medyada olay oldu! "Maşallah deyin..."

Ünlü oyuncu , son dönemde ekranlardan uzak kalsa da yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 tarihinde evliliğini noktalayan , kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da bir duraklama yaşıyor. Bu süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son yayınladığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. Boluğur'un derin göğüs dekolteli kırmızı bir elbiseli pozu binlerce beğeni topladı...

Merve Boluğur derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile paylaşım yaptı sosyal medyada olay oldu! Maşallah deyin...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Merve Boluğur derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile paylaşım yaptı sosyal medyada olay oldu! Maşallah deyin...

Son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarla sık sık gündem olan , son yayınladığı fotoğraflarla yine adından söz ettirmeyi başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Merve Boluğur derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile paylaşım yaptı sosyal medyada olay oldu! Maşallah deyin...

Uzun süredir kariyerinden çok özel hayatıyla konuşlan Boluğur, cesur bir paylaşımda bulundu.

Merve Boluğur derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile paylaşım yaptı sosyal medyada olay oldu! Maşallah deyin...

Kırmızılar içerisindeki fotoğrafını 3,7 milyon takipçisi olan Instagram hesabından "Kraliçe. Maşallah deyin" notuyla yayınlayan Boluğur, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Merve Boluğur derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile paylaşım yaptı sosyal medyada olay oldu! Maşallah deyin...

"HİÇ PROFESYONEL OLMAMIŞ"

Yüzünün yakın çekim halini de paylaşan Boluğur'a, takipçilerinden "Kirpik bozmuş", "Seni çok seviyorum ama kirpikler rahatsız etti", "Makyaj hiç profesyonek olmamış" gibi eleştiriler geldi.

SON DAKİKA