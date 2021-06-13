Giriş Tarihi: 13.06.2021 16:29Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 16:32
Merve Boluğur derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile paylaşım yaptı sosyal medyada olay oldu! "Maşallah deyin..."
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde ekranlardan uzak kalsa da yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 tarihinde evliliğini noktalayan Merve Boluğur, kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da bir duraklama yaşıyor. Bu süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son yayınladığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. Boluğur'un derin göğüs dekolteli kırmızı bir elbiseli pozu binlerce beğeni topladı...