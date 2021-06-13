Merve Boluğur derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile paylaşım yaptı sosyal medyada olay oldu! Maşallah deyin...

"HİÇ PROFESYONEL OLMAMIŞ"

Yüzünün yakın çekim halini de paylaşan Boluğur'a, takipçilerinden "Kirpik bozmuş", "Seni çok seviyorum ama kirpikler rahatsız etti", "Makyaj hiç profesyonek olmamış" gibi eleştiriler geldi.