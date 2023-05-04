Merve Boluğur imaj tazeledi! Merve Boluğur yeni stilini Kristien Stewart’a benzetti!

Giriş Tarihi: 04.05.2023 10:39
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
10:56
Rol aldığı "Acemi Cadı", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Kuzey Güney" gibi pek çok dizi ile hafızalara kazınan Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. DJ Mert Aydın ile evliliği 44 gün süren ünlü oyuncu Merve Boluğur, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Oyuncu, son olarak imaj tazeledi. Daha önce yaptığı açıklamalarda uzun saçı varoş bulduğunu belirten Boluğur saçını kısacık kestirdi. Boluğur yeni stilini Kristien Stewart'a benzetti.