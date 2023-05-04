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Haberler Galeri Merve Boluğur imaj tazeledi! Merve Boluğur yeni stilini Kristien Stewart'a benzetti!
Giriş Tarihi: 04.05.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 10:56

Merve Boluğur imaj tazeledi! Merve Boluğur yeni stilini Kristien Stewart'a benzetti!

Rol aldığı "Acemi Cadı", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Kuzey Güney" gibi pek çok dizi ile hafızalara kazınan Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. DJ Mert Aydın ile evliliği 44 gün süren ünlü oyuncu Merve Boluğur, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Oyuncu, son olarak imaj tazeledi. Daha önce yaptığı açıklamalarda uzun saçı varoş bulduğunu belirten Boluğur saçını kısacık kestirdi. Boluğur yeni stilini Kristien Stewart'a benzetti.

Merve Boluğur imaj tazeledi! Merve Boluğur yeni stilini Kristien Stewart’a benzetti!

Merve Boluğur, bir döneme damga vuran Acemi Cadı dizisinde Ayşegül karakteriyle parlamıştı.

Merve Boluğur imaj tazeledi! Merve Boluğur yeni stilini Kristien Stewart’a benzetti!

Boluğur ardından "Muhteşem Yüzyıl" ve "Kuzey Güney" gibi başarılı dizide rol almıştı.

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Merve Boluğur imaj tazeledi! Merve Boluğur yeni stilini Kristien Stewart’a benzetti!

Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor.

Merve Boluğur imaj tazeledi! Merve Boluğur yeni stilini Kristien Stewart’a benzetti!

Merve Boluğur özel hayatında istediği mutluluğu bir türlü yakalayamayan isimlerden.

Merve Boluğur imaj tazeledi! Merve Boluğur yeni stilini Kristien Stewart’a benzetti!

İlk evliliğini Murat Dalkılıç ile yapan Boluğur, DJ Mert Aydın ile 53 gün evli kaldı ve ünlü çift anlaşamayarak yolları ayırdı.

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