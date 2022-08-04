Giriş Tarihi: 04.08.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 17:06

Merve Boluğur 'Kocam' dediği sevgilisi Mert Aydın ile romantizmin doruklarında!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Oyunculuğu bıraktığını açıklayan Merve Boluğur, şimdilerde şarkıcılığa soyundu. Merve Boluğur geçen gün ilk kez Nişantaşı'ndaki bir mekanda sahne aldı. Özel hayatıyla da çok konuşulan çiçeği burnunda şarkıcı Merve Boluğur aranjörü Mert Aydın ile yeni bir aşka yelken açtı. Boluğur ve Aydın birlikte çıktıkları tatilde aşka geldi. Mert Aydın, "Çok şanslıyım" notuyla Merve Boluğıur ile aşk pozunu paylaştı. Boluğur ise, Mert Aydın'ı kocam noyuyla yayınladı.