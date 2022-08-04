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Haberler Galeri Merve Boluğur 'Kocam' dediği sevgilisi Mert Aydın ile romantizmin doruklarında!
Giriş Tarihi: 04.08.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 17:06

Merve Boluğur 'Kocam' dediği sevgilisi Mert Aydın ile romantizmin doruklarında!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Oyunculuğu bıraktığını açıklayan Merve Boluğur, şimdilerde şarkıcılığa soyundu. Merve Boluğur geçen gün ilk kez Nişantaşı'ndaki bir mekanda sahne aldı. Özel hayatıyla da çok konuşulan çiçeği burnunda şarkıcı Merve Boluğur aranjörü Mert Aydın ile yeni bir aşka yelken açtı. Boluğur ve Aydın birlikte çıktıkları tatilde aşka geldi. Mert Aydın, "Çok şanslıyım" notuyla Merve Boluğıur ile aşk pozunu paylaştı. Boluğur ise, Mert Aydın'ı kocam noyuyla yayınladı.

Merve Boluğur ’Kocam’ dediği sevgilisi Mert Aydın ile romantizmin doruklarında!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 2015 yılında popçu Murat Dalkılıç ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift, 2017 yılında tek celsede evliliklerini sonlandırdı.

Merve Boluğur ’Kocam’ dediği sevgilisi Mert Aydın ile romantizmin doruklarında!

Aradığı aşkı bulamayan Merve Boluğur, Emre Kaya ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak Boluğur iddialara, "Arkadaşım demiştim. Aşık olduğumda söylerim. İlişki yok, iş var" yanıtını vermişti.

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Merve Boluğur ’Kocam’ dediği sevgilisi Mert Aydın ile romantizmin doruklarında!

Çiçeği burnunda şarkıcı Merve Boluğur, Instagram hesabından paylaştığı pozuyla yeni bir ilişkiye yelken açtığını duyurmuştu.

Merve Boluğur ’Kocam’ dediği sevgilisi Mert Aydın ile romantizmin doruklarında!

Boluğur'un kumral aşkı son dönemde birlikte çalıştığı aranjörü Mert Aydın...Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftine beğeni ve tebrik mesajları yağmıştı.

Merve Boluğur ’Kocam’ dediği sevgilisi Mert Aydın ile romantizmin doruklarında!

Merve Boluğur ve yeni aşkı Mert Aydın, şu sıralar birlikte tatil yapıyor. İkili, mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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