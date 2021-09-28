Merve Boluğur Photoshop’u abartınca alay konusu oldu! Merve Boluğur’u görenler tanımakta zorlandı...

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015'in Ağustos ayında evlenmiş, 2017 yılında da boşanmıştı. Biten evliliğinin ardından zorlu günler geçiren Boluğur, uzun süredir ekranlardan da uzak duruyor. Özel hayatında da kariyerinde olduğu gibi bir duraklama yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile de sık sık gündem oluyor. Son olarak Merve Boluğur, yaptığı paylaşıma abartılı derecede Photoshop yapınca alay konusu oldu. Takipçilerinin diline düşen oyuncu, "Efekt can çekişiyor şu an", "Bu kim?" yorumlarına maruz kaldı. İşte Merve Boluğur'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...