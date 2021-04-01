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Haberler Galeri Merve Boluğur sarışın oldu hayranları yıkıldı! Merve Boluğur'un sarışın haline "Hayır bu gerçek olamaz" yorumları yağdı...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 08:37 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 08:43

sarışın oldu hayranları yıkıldı! Merve Boluğur'un sarışın haline "Hayır bu gerçek olamaz" yorumları yağdı...

Yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin Şişli'de bir kafe işleten olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni bir aşka yelken açan imaj tazelemiş ve saçlarını kestirmişti. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merve Boluğur'un uzun yıllardır hep siyah olarak kullandığı saçlarını sapsarı gören hayranları şoke oldu. ile şaşıran takipçileri "Hayır bu gerçek olamaz" yorumlarında bulundu. İşte Merve Boluğur'un sarışın hali...

Merve Boluğur sarışın oldu hayranları yıkıldı! Merve Boluğur'un sarışın haline Hayır bu gerçek olamaz yorumları yağdı...

Yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin Şişli'de bir kafe işleten olduğu ortaya çıkmıştı.

Merve Boluğur sarışın oldu hayranları yıkıldı! Merve Boluğur'un sarışın haline Hayır bu gerçek olamaz yorumları yağdı...

Yeni bir aşka yelken açan imaj tazelemiş ve saçlarını kestirmişti.

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Merve Boluğur sarışın oldu hayranları yıkıldı! Merve Boluğur'un sarışın haline Hayır bu gerçek olamaz yorumları yağdı...

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan 'un uzun yıllardır hep siyah olarak kullandığı saçlarını sapsarı gören hayranları şoke oldu.

Merve Boluğur sarışın oldu hayranları yıkıldı! Merve Boluğur'un sarışın haline Hayır bu gerçek olamaz yorumları yağdı...

İşte 'un sarışın hali...

Merve Boluğur sarışın oldu hayranları yıkıldı! Merve Boluğur'un sarışın haline Hayır bu gerçek olamaz yorumları yağdı...

'un sarışın hali ile şaşıran takipçileri "Hayır bu gerçek olamaz" yorumlarında bulundu.

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