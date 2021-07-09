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Haberler Galeri Merve Boluğur tatil sezonunu hızlı açtı! Merve Boluğur'un sarı mayosu ile verdiği iddialı poz yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 09.07.2021 06:42 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 06:46

Merve Boluğur tatil sezonunu hızlı açtı! Merve Boluğur'un sarı mayosu ile verdiği iddialı poz yaktı geçti!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde ekranlardan uzak kalsa da yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettiren devam ediyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 tarihinde evliliğini noktalayan Merve Boluğur, kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da bir duraklama yaşıyor. Bu süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Merve Boluğur tatil sezonunu iddialı pozlarla açtı. Merve Boluğur son olarak sarı mayosu ile verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Duvara yaslanarak veriği pozla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Merve Boluğur'un mayolu pozu kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.İşte Merve Boluğur'un mayolu pozu...

Merve Boluğur tatil sezonunu hızlı açtı! Merve Boluğur'un sarı mayosu ile verdiği iddialı poz yaktı geçti!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde ekranlardan uzak kalsa da yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettiren devam ediyor.

Merve Boluğur tatil sezonunu hızlı açtı! Merve Boluğur'un sarı mayosu ile verdiği iddialı poz yaktı geçti!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 tarihinde evliliğini noktalayan Merve Boluğur, kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da bir duraklama yaşıyor.

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Merve Boluğur tatil sezonunu hızlı açtı! Merve Boluğur'un sarı mayosu ile verdiği iddialı poz yaktı geçti!

Bu süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Merve Boluğur tatil sezonunu iddialı pozlarla açtı.

Merve Boluğur tatil sezonunu hızlı açtı! Merve Boluğur'un sarı mayosu ile verdiği iddialı poz yaktı geçti!

Merve Boluğur son olarak sarı mayosu ile verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

Merve Boluğur tatil sezonunu hızlı açtı! Merve Boluğur'un sarı mayosu ile verdiği iddialı poz yaktı geçti!

İşte Merve Boluğur'un mayolu pozu...

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