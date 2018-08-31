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'a büyük ayıp

Merve Boluğur'un Çeşme tatilinden paylaştığı fotoğrafa bir kadın takipçisi, "Hande sana bin çeker. Murat daha güzel olanı tercih etti" şeklinde yorum yaptıi.

Giriş Tarihi: 31.08.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 31.08.2018 14:39
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'a büyük ayıp
Merve Boluğur'a büyük ayıp

Oyuncu , Çeşme tatiline devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncu, önceki gün bir beach'te verdiği pozu Instagram'da paylaştı.

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'a büyük ayıp
Merve Boluğur'a büyük ayıp

'RENKLİ GİYİNMEK HİÇ ADETİM DEĞİL'

'un "Renkli giyinmek hiç adetim değil" notunu yazdığı fotoğraf, 100 bin beğeni aldı.

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'a büyük ayıp
Merve Boluğur'a büyük ayıp

'MURAT DAHA GÜZEL OLANI TERCİH ETTİ'

Bir kadın takipçisi, oyuncunun bu pozuna, "Hande sana bin çeker. Murat daha güzel olanı tercih etti" şeklinde yorum yaptı.

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'a büyük ayıp
Merve Boluğur'a büyük ayıp

Murat Dalkılıç ile , Eylül 2017'de boşanmıştı.

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Merve Boluğur'a büyük ayıp

Popçu Murat Dalkılıç, geçen aylarda oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı

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Merve Boluğur'a büyük ayıp

ise iş insanı Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığı haberleriyle gündeme gelse de, bu birliktelik kısa sürmüştü.

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'a büyük ayıp
Merve Boluğur'a büyük ayıp
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