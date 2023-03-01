Giriş Tarihi: 01.03.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 07:44

Merve Boluğur'un yeni imajıyla ilgili yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı! ‘Bana varoş geliyor’

Asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli iki depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Oyuncu Merve Boluğur da, arkadaşı Haydar için soluğu ilk günden deprem bölgesinde almıştı. Boluğur, "Büyük bir felaket geçirdik. İnsanlık görevimi yaptım. Orada arkadaşlarımla birlikte vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştım. Benim de bir arkadaşım enkaz altındaydı. Onu kurtaramadık maalesef vefat etti" dedi. Daha sonra Merve Boluğur evine döndü. Boluğur, normal hayatına devam etti. Kuaförden eğlenceli anlarını paylaşan ve şarkı söyleyen Boluğur'a takipçilerinden tepki yağmıştı. Oyuncu, gelen eleştirilere isyan etmişti. Uzun olan saçlarını kısa kestiren Boluğur'un yeni imajıyla ilgili yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı…