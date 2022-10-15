Giriş Tarihi: 15.10.2022 08:32
Güncelleme Tarihi: 15.10.2022
08:48
Merve Dizdar'dan itiraf gibi açıklama: Özel hayatım boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor!
Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakter ile kariyerinde adeta büyük bir sıçrama yaşayan Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 3 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirmişti. Yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar özel hayatını ise gözlerden uzak yaşıyor. Merve Dizdar, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Sevilen oyuncu Merve Dizdar özel hayatı ile ilgili soruya itiraf gibi yanıt verdi...