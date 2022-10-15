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Haberler Galeri Merve Dizdar'dan itiraf gibi açıklama: Özel hayatım boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor!
Giriş Tarihi: 15.10.2022 08:32 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 08:48

Merve Dizdar'dan itiraf gibi açıklama: Özel hayatım boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor!

Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakter ile kariyerinde adeta büyük bir sıçrama yaşayan Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 3 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirmişti. Yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar özel hayatını ise gözlerden uzak yaşıyor. Merve Dizdar, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Sevilen oyuncu Merve Dizdar özel hayatı ile ilgili soruya itiraf gibi yanıt verdi...

Merve Dizdar’dan itiraf gibi açıklama: Özel hayatım boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor!

Final yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı.

Merve Dizdar’dan itiraf gibi açıklama: Özel hayatım boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor!

Basın mensuplarını görünce panik olan Dizdar, cilt bakımından çıktığını belirtip; "Hayır, böyle çekemezsiniz, cilt bakımından çıktım. Maske taksaydım bari" diyerek muhabirlerle şakalaşsa da, kendisine yöneltilen soruları soruları yanıtladı.

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Merve Dizdar’dan itiraf gibi açıklama: Özel hayatım boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor!

Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakter ile kariyerinde adeta büyük bir sıçrama yaşayan Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 3 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirmişti.

Merve Dizdar’dan itiraf gibi açıklama: Özel hayatım boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor!

Yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar özel hayatını ise gözlerden uzak yaşıyor. Sevilen oyuncu Merve Dizdar özel hayatı ile ilgili soruya itiraf gibi yanıt verdi...

Merve Dizdar’dan itiraf gibi açıklama: Özel hayatım boşandığımdam beri pek iyi gitmiyor!

'Kar ve Ayı' filmi ile Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almasıyla alakalı konuşan oyuncu, "Çok mutluyum, çok güzel tepkiler geldi" dedi.

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