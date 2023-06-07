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Haberler Galeri Merve Dizdar'dan sonra algı çalışmasına o da katıldı! Şarkıcı Melek Mosso'ya tepkiler çığ gibi! "Seçim mağlubiyetinin devam eden hazımsızlığı"
Giriş Tarihi: 07.06.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 09:40

Merve Dizdar'dan sonra algı çalışmasına o da katıldı! Şarkıcı Melek Mosso'ya tepkiler çığ gibi! "Seçim mağlubiyetinin devam eden hazımsızlığı"

Şarkıcı Melek Mosso, dün katıldığı bir ödül töreninde kadın hakları ile ilgili yaptığı açıklamalarıyla dikkat çekti. Her fırsatta kadın haklarından dem vuran Melek Mosso'nun ikiyüzlü paylaşımı gündem oldu. Mosso'nun, AK Partililere sinkaflı küfürler eden kadının fotoğrafını retweetlemesi büyük tepki çekti. Mosso'nun, kadın haklarından bahsederken AK Partililere küfür eden kadının fotoğrafının olduğu ve 'Benim idoller' yazılı bir tweet'i retweetlediği ve yorum yaptığı görüldü. Tweette ayrıca Melek Mosso'nun AK Partililere hakaret eden kadın gibi giyindiği bir fotoğraf da yer aldı. Skandal paylaşımından sonra Mosso'ya tepki yağdı.

Merve Dizdar’dan sonra algı çalışmasına o da katıldı! Şarkıcı Melek Mosso’ya tepkiler çığ gibi! Seçim mağlubiyetinin devam eden hazımsızlığı

Geçtiğimiz günlerde Cannes ödül töreninde kadınların hor görüldüğü toplumda yaşadığını iddia ederek alenen Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden Merve Dizdar'ın algı çalışmasına Melek Mosso da dahil oldu.

Merve Dizdar’dan sonra algı çalışmasına o da katıldı! Şarkıcı Melek Mosso’ya tepkiler çığ gibi! Seçim mağlubiyetinin devam eden hazımsızlığı

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, gerçekleşen bir ödül töreninde yaptığı açıklamalarıyla eleştirildi.

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Merve Dizdar’dan sonra algı çalışmasına o da katıldı! Şarkıcı Melek Mosso’ya tepkiler çığ gibi! Seçim mağlubiyetinin devam eden hazımsızlığı

Mosso'nun ödül töreninde yaptığı konuşma sosyal medyada tepki görürken akıllara, "Seçim mağlubiyetinin devam eden hazımsızlığı" geldi.

Merve Dizdar’dan sonra algı çalışmasına o da katıldı! Şarkıcı Melek Mosso’ya tepkiler çığ gibi! Seçim mağlubiyetinin devam eden hazımsızlığı

Instagram'dan bir video yayınlayan ünlü şarkıcı, eleştirilere cevap verirken Mosso'yla ilgili bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Merve Dizdar’dan sonra algı çalışmasına o da katıldı! Şarkıcı Melek Mosso’ya tepkiler çığ gibi! Seçim mağlubiyetinin devam eden hazımsızlığı

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLA GÜNDEME OTURDU!

Ödülünü kadınlar için aldığını dile getiren ünlü şarkıcı Melek Mosso, sosyal medyada yaptığı paylaşımla tekrar gündeme oturdu.

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