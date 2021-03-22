Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Meryem Uzerli bu kez çocukluk fotoğrafını paylaştı görenler kızı Lara sandı! Meryem Uzerli'nin minikliği sosyal medyayı salladı...

Meryem Uzerli bu kez çocukluk fotoğrafını paylaştı görenler kızı sandı! Meryem Uzerli'nin minikliği sosyal medyayı salladı...

"" dizisiyle ünlendi, olarak hafızalara kazındı... Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, her hareketiyle son dönemde sık sık adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Tükenmişlik sendromuna yakalandıktan sonra ekranlara ara oyuncu, seyircisiyle kaybettiği zamanları sosyal medya üzerinden telafi ediyor. Bebeği ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Uzerli, bu kez kendi çocukluğunu paylaştı. Minik Meryem Uzerli'yi görenler, "Kızı 'nın ikizi gibi" yorumlarını yapmaktan geri kalmadı...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 10:33
Meryem Uzerli bu kez çocukluk fotoğrafını paylaştı görenler kızı Lara sandı! Meryem Uzerli'nin minikliği sosyal medyayı salladı...

"" dizisiyle ünlendi, olarak hafızalara kazındı... Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, her hareketiyle son dönemde sık sık adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

Meryem Uzerli bu kez çocukluk fotoğrafını paylaştı görenler kızı Lara sandı! Meryem Uzerli'nin minikliği sosyal medyayı salladı...

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan ve 'yi kucağına almanın sevincini yaşayan Meryem Uzerli, bir anda sosyal medyada yeniden merak konusu oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meryem Uzerli bu kez çocukluk fotoğrafını paylaştı görenler kızı Lara sandı! Meryem Uzerli'nin minikliği sosyal medyayı salladı...

Instagram'da 6 buçuk milyonun üzerinde takipçisi olan güzel oyuncu Meryem Uzerli, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Meryem Uzerli bu kez çocukluk fotoğrafını paylaştı görenler kızı Lara sandı! Meryem Uzerli'nin minikliği sosyal medyayı salladı...

Oyunculuğun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Uzerli, Instagram hesabının hikaye bölümünden çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Meryem Uzerli bu kez çocukluk fotoğrafını paylaştı görenler kızı Lara sandı! Meryem Uzerli'nin minikliği sosyal medyayı salladı...

Küçüklük haliyle de herkesi kendine hayran bırakan Meryem Uzerli'nin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SON DAKİKA