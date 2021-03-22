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Meryem Uzerli bu kez çocukluk fotoğrafını paylaştı görenler kızı Lara sandı! Meryem Uzerli'nin minikliği sosyal medyayı salladı...
"Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle ünlendi, Hürrem Sultan olarak hafızalara kazındı... Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, her hareketiyle son dönemde sık sık adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Tükenmişlik sendromuna yakalandıktan sonra ekranlara ara oyuncu, seyircisiyle kaybettiği zamanları sosyal medya üzerinden telafi ediyor. Bebeği Lily Koi ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Uzerli, bu kez kendi çocukluğunu paylaştı. Minik Meryem Uzerli'yi görenler, "Kızı Lara'nın ikizi gibi" yorumlarını yapmaktan geri kalmadı...
Giriş Tarihi: 22.03.2021
10:26
Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
10:33
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