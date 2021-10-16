Meryem Uzerli derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile dudak uçuklattı! ’Yetenek Sizsiniz Türkiye’ ile geri mi dönüyor?

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan Meryem Uzerli, 6,9 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, katıldığı bir ödül töreninde hayranlarını heyecanlandıran açıklamada bulundu. "Acun Ilıcalı ile bir görüşmemiz oldu. Kendisi yakın arkadaşım. Birlikte bir projede yer alabiliriz" açıklamasını yaptı. Meryem Uzerli'nin sözleri 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' programında jüri mi olacak sorularını akıllara getirdi. Öte yandan törene giydiği derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile damga vuran Meryem Uzerli pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Meryem Uzerli'nin siyah şıklığı...