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Haberler Galeri Meryem Uzerli hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçırınca yorum yağdı! 'Kırmızı başlıklı Meryem'
Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 11:02

Meryem Uzerli hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçırınca yorum yağdı! 'Kırmızı başlıklı Meryem'

Tüm Türkiye'nin 'Hürrem' karakteriyle tanıdığı ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin Lara ve Lily Koi adında iki kızı bulunuyor. Uzerli, şimdilerde tüm vaktini çocuklarıyla Berlin'de geçiriyor. Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde Meryem Uzerli'nin tarzı olay oldu. Uzerli'nin paylaşımında yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, dünyaca ünlü Dr. Simon Qurian'ın kapısını çalmıştı. Çene ve yanak dolgularını yenileten Meryem Uzerli bu kez dozunu biraz fazla kaçırmış. Güzel oyuncu Meryem Uzerli son görüntüsü ile hayranlarının eleştirilerinin hedefi oldu. Güzel oyuncu, Kim Kardashian'ın doktoru Dr. Simon Qurian'a estetik yaptırmak için sık sık Los Angeles'a kadar gidiyor. Ancak Meryem Uzerli'nin son halini gören takipçileri "Vazgeç artık şu sevdadan" yorumlarında bulundu. Meryem Uzerli'nin eski halinden eser yok... İşte estetiği abartan Meryem Uzerli'nin son hali...

Meryem Uzerli hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçırınca yorum yağdı! ’Kırmızı başlıklı Meryem’

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne kırmızılar içinde katıldı. Ancak yüzünü gören şoka girdi. Çünkü estetik nedeniyle tanınmaz hale geldi. Hayranları "Ne gerek vardı" dedi.

Meryem Uzerli hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçırınca yorum yağdı! ’Kırmızı başlıklı Meryem’

Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü şaşkınlık yarattı. Çene ve yanaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçıran güzel oyuncuyu görenler, "Bu Meryem olamaz. Sanki yüz nakli olmuş" diyerek Uzerli'yi eleştirdi.

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Meryem Uzerli hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçırınca yorum yağdı! ’Kırmızı başlıklı Meryem’

'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle 2011 yılında hayatımıza giren Meryem Uzerli'nin yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırtıyor.

Meryem Uzerli hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçırınca yorum yağdı! ’Kırmızı başlıklı Meryem’

Güzel oyuncu son olarak, "Uzun süredir yüzüme bir şey yapmıyorum" itirafı yapmıştı.

Meryem Uzerli hüsrana uğrattı! Estetiği fazla kaçırınca yorum yağdı! ’Kırmızı başlıklı Meryem’

Uzerli'nin Suudi Arabistan'dan paylaştığı fotoğraflardaki görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi. Bazı karelerinde hayranlarının tanımakta güçlük çektiği güzel oyuncunun kendisiyle özdeşleşen yuvarlak yüz hatlarını neredeyse tamamen kaybettiği gözlendi.

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